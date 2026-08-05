Названо оружие, способное устроить «идеальный шторм» в Европе

Масштабная засуха и аномальная жара спровоцировали тяжелый экономический кризис в странах Европы. К 4 августа 2026 года критическое падение уровня воды в Рейне и Дунае парализовало логистику, а также вынудило энергетиков резко сократить выработку электричества. О проявлениях и последствиях этого климатического шока рассказал политолог Юрий Баранчик.

«Возникает вариант идеального шторма: дорогая логистика, дорогая энергия, сокращение производства — всё это разгоняет цены», — пишет автор. Свою статью он начинает с фразы: «Если климатического оружия и нет — то пора его придумать».

Ситуация на европейских артериях близка к катастрофической. На отдельных участках Рейна баржи загружают максимум на 20% от привычной нормы, а объемы перевозки грузов между Рейном и Роттердамом просели на 10%. В Дуйсбурге металлургический гигант Thyssenkrupp уже сократил выплавку стали и приостановил работу собственного флота. На румынском отрезке Дуная расход воды упал почти в три раза — до 1700 м³/с при норме в 4700 м³/с. Из-за этого встала часть зерновых портов и переправ.

Критическая обстановка сложилась в энергетическом секторе. Венгерская АЭС «Пакш», обеспечивающая свыше 40% электроэнергии страны, оставила в рабочем состоянии всего одну турбину на 240 МВт из нормальных 2 ГВт. В Румынии энергетики остановили один реактор АЭС «Чернаводэ», а для охлаждения второго пришлось вручную изменять речное русло. Сербская ГЭС «Джердап-1» снизила мощность до 20%.

По анализу эксперта, европейская экономика попала под удар сразу с трех сторон:

Речной транспорт: перенос агросырья, руды, металла и топлива с дешевых барж на поезда и фуры требует выплаты специальных «надбавок за мелководье» и кратно удорожает логистику.

перенос агросырья, руды, металла и топлива с дешевых барж на поезда и фуры требует выплаты специальных «надбавок за мелководье» и кратно удорожает логистику. Энергетика: маловодные реки не справляются с охлаждением АЭС, ТЭС и ГРЭС, выработка гидроэлектростанций падает, а пиковые нагрузки из-за кондиционеров растут.

маловодные реки не справляются с охлаждением АЭС, ТЭС и ГРЭС, выработка гидроэлектростанций падает, а пиковые нагрузки из-за кондиционеров растут. Сельское хозяйство и промзона: химические гиганты в бассейне Рейна теряют технологическую воду, а фермеры в бассейне реки По остаются без полива риса и кукурузы.

Европа несёт миллиардные убытки. Австрийская Verbund оценила потери прибыли от слабой гидрологии в €370 млн за первое полугодие, а Венгрия заложила до $630 млн на незапланированный импорт электроэнергии. По расчетам Кильского института, проблемы с Рейном срежут 0,1–0,2 процентного пункта от ВВП Германии в третьем квартале. Если маловодье затянется до сентября, совокупный ущерб для ЕС достигнет €30–50 млрд.

Текущий кризис косвенно играет на руку российской экономике. Вынужденный переход европейских стран на газовую генерацию удерживает стоимость газа в хабе TTF в районе $18 за млн БТЕ, что дает России дополнительную ренту от экспортных поставок. Кроме того, проблемы с логистикой на Дунае и засуха в Центральной Европе снизят местный урожай зерна и подсолнечника. Это укрепит позиции РФ как ключевого мирового экспортера пшеницы.