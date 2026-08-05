Фото с сайта Правительства Рязанской области
Культура и события

Главные события Дня города в Рязани пройдут на Большом пешеходном маршруте

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ко Дню города в Рязани подготовили большую праздничную программу. Об этом сообщается на сайте администрации. 

Основой событийной карты Дня города станет Большой пешеходный маршрут:

– от Астраханского моста до цирка Рязань – будут работать сцена и интерактивные площадки;

– в локации от Астраханского моста до Брессюирского – территория гастрономического фестиваля «Диапазон вкуса»;

– территория от Брессюирского моста до стадиона «Рязань Арена» – спортивная локация;

– в Нижнем городском саду будет подготовлена площадка для юных рязанцев «Азбука Рязани»;

– Верхний городской сад станет центром притяжения всех знатоков и любителей творчества С. Есенина, где состоится проект «Есенин: вне времени»;

– Лесопарк – семейный фестиваль.

Праздничные события состоятся и на других городских территориях. Все мероприятия будут проходить в режиме повышенной антитеррористической защищенности.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Всё рухнет в 2027-м: Ра Уру Ху назвал дату, когда привычный мир исчезнет навсегда

Популярные материалы

Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Интересное

Наступил «чёрный август»: что принесёт России самый жуткий месяц 2026-го. Прогнозы мрачные

Август называют «чёрным месяцем» катастроф. Вспомните «Курск», дефолт 1998-го, войны и теракты. Какие события пророчат на август 2026?
Политика

Военкор объяснил, почему Зеленский говорит о перемирии после удара по Геленджику

Военкор Александр Коц связал заявления украинского руководства о возможном перемирии с ухудшением ситуации для Украины на фоне российских ударов по объектам логистики. Такое мнение он высказал, комментируя инициативы Киева после атаки беспилотников на Геленджик.
Новости России

Стало известно, какие модели БПЛА и откуда атаковали пляж Геленджика

По словам эксперта, поражение целей в районе Геленджика и Сочи требовало от операторов построения нетривиальной траектории полета.
Новости России

Жена напавшего на ученого РАН Зезина озвучила новую версию трагедии

Ученый РАН Никита Зезин, которого избили возле Уральского федерального...
Темы
Общество

Названы сферы, в которых жители Рязанской области подрабатывают чаще всего

48% опрошенных в Рязанской области с опытом творческой подработки признались, что выбирают ее прежде всего ради дополнительного дохода, а 35% отметили, что такая занятость позволяет реализовать свой творческий потенциал.
Происшествия

Наркозакладчика задержали в Рязани

В результате оперативных мероприятий из незаконного оборота суммарно изъято около 89 граммов производного N–метилэфедрона.
Общество

Продажи воды и соков в Рязани выросли из-за жары

С января по июнь текущего года предприятия Рязанской области произвели 14,7 млн литров природной питьевой и минеральной воды без сахара, а также 1,4 млн литров безалкогольных напитков, включая морсы и соки на растительном сырье.
Политика

Коц: В Киеве и области выбили целый транспортный слой войны

Массированный ночной удар по Киеву, Киевской области и Одесскому региону полностью разрушил крупнейшие транспортно-распределительные хабы, через которые шло снабжение украинского оборонно-промышленного комплекса. О деталях успешной операции сообщил военный корреспондент «КП» Александр Коц.
Транспорт и дороги

Жители Рязани требуют пресечь круглосуточные гонки подростков на питбайках

Рязанцы массово выражают возмущение в социальной сети «ВКонтакте» из-за непрекращающегося шума от малолетних водителей питбайков, мотоциклов и квадроциклов. Горожане требуют от местных властей и правоохранителей немедленного вмешательства в ситуацию.
Транспорт и дороги

Штраф за езду по обочине в России могут поднять до 5000 рублей

Национальный автомобильный союз предложил кабинету министров увеличить штраф за движение по обочине с текущих 2250 до 5000 рублей. Глава НАС Антон Шапарин направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.
Происшествия

Рязанская область 5 августа оказалась в утренней сводке Минобороны о БПЛА 

Рязанская область вошла в число регионов, подвергшихся атаке украинских беспилотников в ночь на 5 августа. Всего, по данным Минобороны России, силы ПВО уничтожили 475 воздушных целей.
Политика

Армия РФ нанесла удар по военным хабам в Киеве и сухогрузам у Одессы

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по ключевым узлам военной логистики Украины в Киеве, Киевской области и в акватории Черного моря. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.  
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье