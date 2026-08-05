Главные события Дня города в Рязани пройдут на Большом пешеходном маршруте

Ко Дню города в Рязани подготовили большую праздничную программу. Об этом сообщается на сайте администрации.
Основой событийной карты Дня города станет Большой пешеходный маршрут:
– от Астраханского моста до цирка Рязань – будут работать сцена и интерактивные площадки;
– в локации от Астраханского моста до Брессюирского – территория гастрономического фестиваля «Диапазон вкуса»;
– территория от Брессюирского моста до стадиона «Рязань Арена» – спортивная локация;
– в Нижнем городском саду будет подготовлена площадка для юных рязанцев «Азбука Рязани»;
– Верхний городской сад станет центром притяжения всех знатоков и любителей творчества С. Есенина, где состоится проект «Есенин: вне времени»;
– Лесопарк – семейный фестиваль.
Праздничные события состоятся и на других городских территориях. Все мероприятия будут проходить в режиме повышенной антитеррористической защищенности.