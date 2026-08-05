Всё рухнет в 2027-м: Ра Уру Ху назвал дату, когда привычный мир исчезнет навсегда

Создатель системы «Дизайн Человека» мистик Ра Уру Ху оставил после себя неоднозначное наследие. Среди его последователей до сих пор обсуждают пророчество о глобальной трансформации, которая должна начаться после 2027 года. По словам основателя учения, привычная эпоха людей подходит к концу. На смену нам должна прийти новая раса — Рейвы.

Свои идеи Ра Уру Ху записал после того, как пережил мистический опыт в 1987 году. Это случилось на испанском острове Ибица. Тогда он провёл восемь дней в состоянии транса. Мистик утверждал, что слышал голос. Этот источник передал ему знания об устройстве сознания, природе человека и будущем нашей цивилизации, пишет «Пятый канал».

Кто такой Ра Уру Ху и почему ему поверили

Настоящее имя Ра Уру Ху — Роберт Алан Краковер. До того как заняться эзотерикой, он жил обычной жизнью. Краковер работал в рекламе, занимался издательским делом и творческими проектами. Всё изменилось в январе 1987 года. По его словам, на Ибице с ним случился переломный момент. Мистический опыт полностью перевернул его представления о мире.

Краковер утверждал, что в течение восьми дней получал информацию от некоего «Голоса». Эти записи легли в основу «Дизайна Человека». Система представляет собой своеобразную карту личности. Она помогает понять внутренние механизмы принятия решений, особенности характера и жизненное предназначение. После получения откровений он много путешествовал. Он читал лекции и проводил семинары. У него появились последователи. Его идеи заинтересовали людей, увлекающихся самопознанием и эзотерикой. Ра Уру Ху умер 12 марта 2011 года. Ему был 61 год. Смерть настигла его на той же Ибице.

Смена эпох: почему 2027 год — это рубеж

Чтобы понять пророчество о 2027 годе, нужно разобраться в эволюционной теории «Дизайна Человека». Мистик считал, что развитие людей не случайно. Оно проходит через чёткие этапы. Каждый из них связан с изменением сознания и внутренней природы. Современный человек, по его мнению, — это не финал эволюции. Мы лишь промежуточное звено.

До 1781 года на Земле жил так называемый семицентровый человек. Такие люди были ориентированы на внешний мир. Они опирались на традиции, авторитеты и общественные правила. Затем, согласно учению, случился переход. Появился девятицентровый человек. Это современный тип людей. У них более сложная внутренняя структура, они способны глубже воспринимать информацию. Они ищут ответы внутри себя, а не только вовне. Однако и этот тип не является окончательным. Ра Уру Ху называл его переходной формой. Человечество готовится к следующему этапу.

Крест Планирования рухнет: что приходит ему на смену

Особое место в системе занимают глобальные циклы. Ра Уру Ху говорил, что общество меняется под влиянием определённых периодов. Эти периоды диктуют главные ценности. С 1615 года Земля находилась под влиянием Креста Планирования. Эта эпоха сформировала современную цивилизацию. Тогда люди стремились создавать семьи и сообщества. Они сотрудничали и накапливали знания.

В 2027 году этот цикл завершится. Ему на смену приходит Крест Спящего Феникса. Вместо коллективных ценностей на первый план выйдут индивидуальность и личная сила. Ра Уру Ху связывал этот переход с появлением нового типа сознания. Он предсказывал рождение Рейвов.

Они не похожи на нас: портрет человека будущего

По словам мистика, эмоциональный центр человека станет главным центром осознанности. Люди, рождённые после 2027 года, получат ресурс эмоциональной осознанности. Внешне Рейвы будут сильно отличаться от нас. Мистик перечислял несколько ключевых черт. Им будет свойственна отстранённость. У них не будет потребности в социальных контактах, они будут казаться безэмоциональными. Рейвы не станут проявлять чувства внешне. Для них будет естественным отказ от животной пищи. Также пророчество говорит о серьёзных проблемах со зрением и речью.

Ра Уру Ху отмечал, что поначалу Рейвы будут восприниматься как люди с ограниченными возможностями. Даже родители могут принять их за детей-инвалидов. Эти существа не будут стремиться к познанию в привычном смысле, им не нужны открытия и духовные искания. У них будут совершенно иные приоритеты.

Пенты: в чём главная сила новой расы

Главная особенность Рейвов раскроется не в отдельных особях, а в их объединении. Мистик утверждал, что группы Рейвов смогут создавать коллективное сознание. Он называл такие объединения Пентами. Настоящий потенциал новой расы проявляется именно там. Рейвы взаимодействуют через общее энергетическое поле. Им не нужны привычные способы общения. Вместе они гораздо сильнее любого отдельного человека. Им не будет дела до современных людей. Они не рассматривают нас ни как конкурентов, ни как партнёров.

Рейвы просто отстранятся, они будут взаимодействовать исключительно между собой. Может показаться, что люди и Рейвы существуют в параллельных мирах. На самом деле Рейвы просто построят свою цивилизацию. Доступ туда будет закрыт, и обычные люди не смогут подключиться к их единому полю сознания.

400 лет одиночества: что такое «Спящий Феникс»

Согласно учению, с 2027 года начинается новый 400-летний период. Ра Уру Ху называл его «Спящим Фениксом». История Земли развивается через большие циклы. Каждый цикл задаёт свои темы, ценности и способы взаимодействия. Мистик описывал эти циклы как фоновую частоту. Она влияет на развитие цивилизации. Смена периода отражается на обществе и на внутреннем устройстве человека. Меняются взгляды, отношения и способы принятия решений.

Крест Планирования (с 1615 по 2027 год) был связан с коллективными ценностями. Именно в эту эпоху сформировались привычные формы жизни. Люди стремились создавать семьи и поддерживать сообщества. Они строили долгосрочные отношения и объединялись ради общих целей. Главными ценностями были сотрудничество, традиции и передача опыта.

Крест Спящего Феникса изменит сам принцип взаимодействия. В «Дизайне Человека» есть понятия «правых» и «левых» переменных. «Левые» люди ориентированы на структуру и порядок. Им важны логика и анализ. «Правые» легче воспринимают информацию интуитивно. Они гибче и обладают творческим подходом. После 2027 года баланс этими типами начнёт меняться. Количество «правых» людей будет постепенно увеличиваться.

Выживут не все: тёмная сторона пророчества

У пророчества есть и мрачная сторона. Ра Уру Ху утверждал, что переход не может пройти спокойно. Завершение старого цикла приведёт к серьёзным изменениям. Он говорил о природных и техногенных катастрофах, предсказывал масштабные кризисы, которые изменят привычный порядок жизни. Одно из самых мрачных утверждений касается выживания. После наступления нового цикла выжить сможет лишь часть людей. Человечество может столкнуться с испытаниями, которые приведут к значительному сокращению населения.

Для Рейвов этот переход выглядит иначе. Это не разрушение, а начало нового этапа. То, что для нас выглядит как кризис, в рамках учения есть часть большого эволюционного процесса.

Наука молчит: эзотерика или новое откровение?

Учение Ра Уру Ху объединяет идеи о строении сознания, энергетике и глобальных циклах. Именно в этой системе он описал переход к новой эпохе. Для последователей это не просто пророчество, а концепция эволюции.

Современная наука не подтверждает эти идеи. . Скорее, они относятся к сфере эзотерики. Но концепция всё равно привлекает внимание, она затрагивает вечные вопросы о том, как меняется человек и каким может быть наше будущее.