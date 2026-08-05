Фото: max.ru/mvd62
Происшествия

Наркозакладчика задержали в Рязани

Алексей Самохин
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В Рязани оперативники наркоконтроля пресекли деятельность закладчика «синтетики». Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Московскому району города Рязани пресекли противоправную деятельность 35-летнего местного жителя, причастного к сбыту запрещенных веществ.

Силовики получили информацию, что мужчина, ранее уже судимый за незаконный оборот наркотиков, выполняет функцию розничного курьера-закладчика в теневом наркомагазине. Полицейские задержали рязанца и выяснили, что он собирается поехать в город Рыбное и забрать из тайника оптовую партию наркотика.

 На участке местности в Рыбном сыщики обнаружили упаковку, в которой находилось наркотическое средство – производное N–метилэфедрона массой 76 граммов.

Дополнительно оперативники установили, что злоумышленник недавно сделал в Рязани несколько закладок. На улице Юбилейной они изъяли 4 свертка с «синтетикой» общей массой 6 граммов. Еще 4 аналогичных контейнера были обнаружены в квартире задержанного на улице Молодцова.

В результате оперативных мероприятий из незаконного оборота суммарно изъято около 89 граммов производного N–метилэфедрона.

В отношении злоумышленника в следственном отделе ОМВД России по Московскому району Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Фигурант арестован и водворен в следственный изолятор. Устанавливаются все звенья цепи сбыта запрещенных веществ.

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