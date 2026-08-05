52% россиян столкнулись с дипфейками, а число опасных подделок выросло в 5 раз

Искусственный интеллект все активнее используется для манипуляции общественным сознанием. Согласно свежему исследованию АНО «Диалог Регионы», более половины граждан России уже встречали синтетические видео или аудиозаписи в сети, при этом каждый третий пользователь обнаруживает такой контент еженедельно. Эксперты фиксируют взрывной рост числа дипфейков, представляющих угрозу для национальной безопасности, особенно на фоне попыток дестабилизации ситуации в приграничных регионах

Аудитория Рунета все чаще становится мишенью для технологических фейков. Аналитики отмечают, что доля граждан, лично сталкивавшихся с дипфейками в социальных сетях, достигла 52%. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений: по сравнению с осенью 2025 года он вырос сразу на 9 процентных пунктов. При этом 33% опрошенных заявляют, что видят поддельный контент не реже одного раза в неделю.

Под дипфейками понимаются медиаматериалы (изображения, видео, аудио), сгенерированные нейросетями. Современные алгоритмы позволяют не только монтировать речь и мимику реальных людей в уже существующих роликах, но и создавать полностью синтетические сцены «с нуля», которые выглядят как документальные кадры.

Парадокс ситуации в том, что информированность не равна защищенности. Хотя 62% респондентов знают о существовании этой технологии, 73% из них не смогли бы четко охарактеризовать тематику или сюжет встреченного ими подозрительного контента. Это указывает на острый дефицит прикладных навыков верификации данных, что делает население уязвимым перед волнами фейков. Цифры объективного мониторинга подтверждают тревожную динамику. По данным АНО «Диалог Регионы», за первые шесть месяцев 2026 года в российском сегменте интернета выявлено 788 дипфейков с высоким уровнем социально-политической опасности. Это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было зафиксировано 162 случая).

Абсолютное большинство опасных подделок (45,4%) направлены на дискредитацию политической системы, силовых структур и тему госбезопасности. Еще четверть материалов (24,6%) касается вопросов благосостояния и социальной политики, а 6,5% — манипуляций вокруг громких происшествий.

Особенно остро эта проблема стоит в регионах, подвергающихся внешнему информационному давлению. Так, в Рязанской области, где регулярно происходят атаки беспилотников, власти фиксируют системные попытки насаждения дипфейков. Цель таких вбросов — создать панику, исказить картину реальности и подорвать доверие к местным властям. Чаще всего жертвами подделок становятся изображения чиновников и политических деятелей, используемые для распространения ложных заявлений от их имени.

В ответ на растущую волну кибермошенничества и гибридных атак общество требует ужесточения правил игры. Почти половина россиян (48%) высказались за принятие отдельного законодательства, которое ограничит использование нейросетей в противоправных целях и введет ответственность за создание вредоносного синтетического контента.

Исследование проводилось с 10 по 14 июня 2026 года методом River Sampling. В опросе приняли участие 3600 совершеннолетних жителей из всех восьми федеральных округов РФ.