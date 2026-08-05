Павел Малков рассказал о масштабном спортивном празднике в рязанском Лесопарке

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя ход реализации регионального проекта «СпортАктиV» и подготовку к главному спортивному событию августа, рассказал о программе предстоящего торжества, которое состоится 7-го числа. В этот день Лесопарк превратится в эпицентр спортивной жизни региона.

«Всё больше рязанцев выбирают движение, энергию и здоровый образ жизни. И проект «СпортАктиV» становится настоящей точкой притяжения для всех, кто хочет быть активным», — подчеркнул губернатор.

Для гостей праздника будет организована работа двух десятков интерактивных точек, где свои навыки продемонстрируют региональные спортивные федерации и профильные школы. Участники, проходящие испытания на этих площадках, станут обладателями специальных отметок в маршрутных листах — это повысит их шансы на победу в общем зачете проекта «СпортАктиV». Итоговое награждение самых активных жителей области запланировано на декабрь этого года.

Спортивная программа охватывает самые разные направления: от регби и тяжелой атлетики до стрельбы из лука, городошного спорта, метания ножа и дисциплин фиджитал-формата. Помимо соревновательной части, посетителей ждут показательные выступления мастеров, танцевальные и функциональные тренировки, а также авторские мастер-классы от известных рязанских тренеров.

Торжества в честь Дня физкультурника пройдут не только в областном центре, но и в муниципальных образованиях. Так, 8 августа на скопинском стадионе «Труд» пройдут детский турнир по мини-футболу и открытое первенство города по велоспорту. В Александро-Невском районе запланированы матчи по пляжному волейболу и футболу, а также ночной легкоатлетический забег. Для жителей Заборья в Рязанском округе подготовлена семейная эстафета «Мы – семья!» и нормативы ГТО. Во многих районах области состоятся фестивали, показательные выступления юных спортсменов, торжественные чествования ветеранов спорта и тренеров, а также командные соревнования.