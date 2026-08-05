Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков рассказал о масштабном спортивном празднике в рязанском Лесопарке

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя ход реализации регионального проекта «СпортАктиV» и подготовку к главному спортивному событию августа, рассказал о программе предстоящего торжества, которое состоится 7-го числа. В этот день Лесопарк превратится в эпицентр спортивной жизни региона.

«Всё больше рязанцев выбирают движение, энергию и здоровый образ жизни. И проект «СпортАктиV» становится настоящей точкой притяжения для всех, кто хочет быть активным», — подчеркнул губернатор.

Для гостей праздника будет организована работа двух десятков интерактивных точек, где свои навыки продемонстрируют региональные спортивные федерации и профильные школы. Участники, проходящие испытания на этих площадках, станут обладателями специальных отметок в маршрутных листах — это повысит их шансы на победу в общем зачете проекта «СпортАктиV». Итоговое награждение самых активных жителей области запланировано на декабрь этого года.

Спортивная программа охватывает самые разные направления: от регби и тяжелой атлетики до стрельбы из лука, городошного спорта, метания ножа и дисциплин фиджитал-формата. Помимо соревновательной части, посетителей ждут показательные выступления мастеров, танцевальные и функциональные тренировки, а также авторские мастер-классы от известных рязанских тренеров.

Торжества в честь Дня физкультурника пройдут не только в областном центре, но и в муниципальных образованиях. Так, 8 августа на скопинском стадионе «Труд» пройдут детский турнир по мини-футболу и открытое первенство города по велоспорту. В Александро-Невском районе запланированы матчи по пляжному волейболу и футболу, а также ночной легкоатлетический забег. Для жителей Заборья в Рязанском округе подготовлена семейная эстафета «Мы – семья!» и нормативы ГТО. Во многих районах области состоятся фестивали, показательные выступления юных спортсменов, торжественные чествования ветеранов спорта и тренеров, а также командные соревнования.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
За полгода рязанцы взяли на покупку жилья 14,1 млрд рублей
Следующая статья
Мир на пороге перемен. Что принесёт август и почему Тамара Глоба заговорила о новых Наполеонах

Популярные материалы

Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Интересное

Наступил «чёрный август»: что принесёт России самый жуткий месяц 2026-го. Прогнозы мрачные

Август называют «чёрным месяцем» катастроф. Вспомните «Курск», дефолт 1998-го, войны и теракты. Какие события пророчат на август 2026?
Политика

Военкор объяснил, почему Зеленский говорит о перемирии после удара по Геленджику

Военкор Александр Коц связал заявления украинского руководства о возможном перемирии с ухудшением ситуации для Украины на фоне российских ударов по объектам логистики. Такое мнение он высказал, комментируя инициативы Киева после атаки беспилотников на Геленджик.
Новости России

Стало известно, какие модели БПЛА и откуда атаковали пляж Геленджика

По словам эксперта, поражение целей в районе Геленджика и Сочи требовало от операторов построения нетривиальной траектории полета.
Новости России

Жена напавшего на ученого РАН Зезина озвучила новую версию трагедии

Ученый РАН Никита Зезин, которого избили возле Уральского федерального...
Темы
Общество

Кавалер ордена Мужества из Касимова нашел себя в мирной жизни благодаря фонду «Защитники Отечества»

В Рязанской области продолжает свою работу филиал государственного фонда «Защитники Отечества», созданный по инициативе Президента Владимира Путина.
Общество

В Рязани усилят антитеррористическую защиту школ, городских праздников и выборов в Госдуму

В администрации Рязани под председательством мэра Бориса Ясинского прошло заседание городской антитеррористической комиссии.
Общество

«Защита для ребенка» — новая подписка «Ростелекома» позаботится о кибербезопасности подрастающего поколения

«Ростелеком» запускает подписку «Защита для ребенка», которая делает мобильную связь и интернет для юных пользователей еще безопаснее.
Общество

52% россиян столкнулись с дипфейками, а число опасных подделок выросло в 5 раз

Искусственный интеллект все активнее используется для манипуляции общественным сознанием.
Общество

В Рязани на улице Пойменной до 1 сентября отремонтируют 1425 квадратных метров дороги

На улице Пойменной прошла встреча местных жителей, представителей ТОС, первого зампреда Рязанской гордумы Антона Астафьева, администрации города и подрядчика.
Общество

Павел Малков поручил муниципалитетам точечно отрабатывать жалобы на освещение

Работа в этом направлении ведется системно, в том числе в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», и затрагивает как трассы, так и дворовые территории в населенных пунктах.
Общество

Павел Малков рассказал о работе нового Штаба по креативным индустриям

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел первое заседание Штаба по развитию креативных (творческих) индустрий, который создан в регионе.
Общество

Турпоток в Республику Алтай за пять лет вырос в 2,3 раза

4 августа на всесезонном курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай состоялось совещание по развитию туристической отрасли. Его провёл Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье