За полгода рязанцы взяли на покупку жилья 14,1 млрд рублей

За первое полугодие 2026 года рязанцы взяли на покупку жилья 14,1 млрд рублей. Объем ипотечного кредитования превысил аналогичный прошлогодний показатель в 1,5 раза.

Больше половины суммы банки выдали на приобретение квартир в новостройках. 4,5 млрд рублей жители области получили на покупку жилья на вторичном рынке. Росло и индивидуальное жилищное строительство, на эти цели в январе-июне оформлено ипотечных кредитов на 1,6 млрд рублей.

«Вслед за снижением ключевой ставки Банка России опускаются и рыночные ставки, в том числе по ипотеке. И люди стараются уменьшить переплату, обращаясь за рефинансированием ранее полученных кредитов. Объем рефинансирования в первом полугодии вырос в 6 раз, до 119,7 млн рублей», — рассказал начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.

В среднем жители области брали в ипотеку 3,9 млн рублей на 24 года и 9 месяцев. Средний срок кредитования сократился на год и 7 месяцев.

В целом розничный ипотечный портфель увеличился на 10,8%. На 1 июля рязанцы были должны банкам по таким кредитам 139,8 млрд рублей.