Путин перестроил систему управления вооружениями, тылом и группировками войск

Президент Владимир Путин объявил о масштабных перестановках в руководстве Министерства обороны и в зоне боевых действий. В ведомстве завершили объединение служб тыла под единым началом, назначили новых руководителей группировок «Центр» и «Восток», а также определили командующего формируемыми войсками беспилотных систем.

Централизация структуры снабжения станет ключевым направлением армейской реформы. Все службы тыла МО РФ сосредоточили в одном контуре по аналогии с направлением вооружений, которое ранее возглавил бывший командующий одной из группировок Александр Санчик. Руководителем обновленной единой службы тыла назначен Валерий Солодчук. Глава государства охарактеризовал эту работу как полноценно боевую и выразил уверенность, что организационные навыки военачальника помогут выстроить эффективное снабжение.

Изменения затронули и высший командный состав на ключевых участках фронта. На должность командующего группировкой «Центр», выполняющей задачи в ДНР, перешел Андрей Иванаев, прежде руководивший группировкой «Восток». Владимир Путин пояснил, что генерал детально знаком с обстановкой на новом месте благодаря тесному взаимодействию с предыдущим командованием. Временное исполнение обязанностей командующего группировкой «Восток» принял её начальник штаба Петр Болгарев.

Формирование нового рода войск (беспилотных систем) доверили Денису Лямину, занимавшему пост начальника штаба группировки «Центр». Президент рассчитывает, что офицер завершит институциональное строительство этого направления и официально станет его главой в ближайшем будущем.