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Новости России

Жертва «схемы Долиной» устроила пожар в квартире и попала в реанимацию

Алексей Самохин
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Осужденная за поджог военкомата 68-летняя москвичка подпалила собственное жилье в Бабушкинском районе прямо во время принудительного выселения. Женщина получила 70% ожогов тела и сейчас находится в реанимации. Об этом сообщает SHOT.

Трагедия произошла в момент, когда судебный пристав и сотрудник службы исполнения прибыли по адресу для передачи недвижимости новой владелице. Прежняя хозяйка квартиры согласилась собрать вещи, но вместо этого взяла жидкость для розжига и устроила поджог. В результате вспыхнувшего пламени пострадали три человека, а соседа сверху спасателям пришлось эвакуировать.

История конфликта тянулась свыше четырех лет. Новая собственница недвижимости, 30-летняя преподавательница Нино, заключила договор купли-продажи с пенсионеркой еще несколько лет назад. Однако в день передачи ключей Наталья не явилась на встречу. Выяснилось, что пенсионерка продала жилье под влиянием украинских мошенников, после чего по их же указке отправилась поджигать местный военкомат. За атаку на комиссариат суд приговорил москвичку к двум годам лишения свободы условно.

Все это время покупательница пыталась добиться законного права въехать в купленное жилье. Наталья отказывалась пускать женщину на порог, из-за чего разбирательства дошли до кассационной инстанции. Суд встал на сторону Нино и вынес окончательное решение о выселении бывшей владелицы, закончившееся поджогом.

По данным SHOT, двушка площадью 40 квадратов сильно пострадала — жильё залито водой, обгорели кухня, коридор и одна из комнат. Огонь охватил и квартиры соседей 68-летней Натальи по этажу, у них повреждена обшивка дверей. Пламя повредило стены подъезда.

В беседе с журналистами новая владелица Нино заявила, что приехала с понятыми, так как предполагала, что 68-летняя Наталья может поступить неадекватно: у неё есть опыт изготовления зажигательных смесей после поджога военкомата. Как рассказала знакомая Нино — тоже «жертва схемы Долиной» — на последних судах пенсионерка вела себя очень тихо, никакой агрессии не проявляла.

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