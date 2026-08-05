«Единая Россия» подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой РФ и политическими партиями. Об этом сообщает сайт партии.

В соглашении говорится о совместном обсуждении инструментов наблюдения, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), мониторинге избирательного процесса в дни выборов 18-20 сентября, а также обмене опытом подготовки наблюдателей.

«Для «Единой России» основная цель в этой кампании — легитимный результат. Обеспечить его нам будут помогать почти 200 тысяч наблюдателей, подготовкой которых мы занимаемся непрерывно. У нас создана технологическая платформа, позволяющая в режиме реального времени отслеживать всё происходящее на избирательных участках, и я призываю все политические партии к конструктивному взаимодействию», — сказал член Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.

На выборах 2026 года по всей стране будут работать свыше 89 тысяч участковых избирательных комиссий.

По словам Сергея Перминова, в каждом субъекте РФ партия развернёт ситуационный центры для наблюдения за ходом голосования и проверки сообщений о возможных нарушениях.

«Наша общая задача – четко, открыто, без нарушений провести избирательную кампанию. – отметил секретарь регионального отделения партии, губернатор Рязанской области Павел Малков, – Нам есть, что показать нашим избирателям, чем отчитаться. И мы, партия Президента, достойно выполним все задачи, которые поставлены».

Напомним, ранее Центризбирком зарегистрировал утверждённый на первом этапе Съезда партии список «Единой России» на выборах в Госдуму. В него вошли более 600 человек. В пятёрке лидеров списка: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.