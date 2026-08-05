Фото Администрации Рязани
Общество

В Рязани усилят антитеррористическую защиту школ, городских праздников и выборов в Госдуму

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В администрации Рязани под председательством мэра Бориса Ясинского прошло заседание городской антитеррористической комиссии. В совещании участвовали представители федеральных и региональных ведомств, силовых структур и руководители городских управлений. Ключевой темой стало усиление безопасности в преддверии Дня города, Дня знаний и выборов в Государственную Думу.

Участники особо остановились на защищённости школ и детсадов во время праздничных линеек. На сегодня системы видеонаблюдения действуют в 165 образовательных учреждениях, а во всех школах и садах исправно работают системы оповещения, тревожной сигнализации и пожаротушения. В 2026-м работу по повышению безопасности продолжат — в 36 учреждениях запланирован комплекс мер: модернизация видеокамер, ремонт ограждений, установка турникетов, домофонов и охранной сигнализации, закупка металлодетекторов и обустройство комнат охраны.

Кроме того, подведомственные организации проведут обследование объектов и мест массовых мероприятий на антитеррористическую и пожарную устойчивость, а также дополнительные инструктажи и тренировки по эвакуации при ЧС.

Ко Дню города (он пройдёт с особыми мерами безопасности) подготовлена насыщенная программа. Основная событийная ось — Большой пешеходный маршрут:

  • · от Астраханского моста до цирка — сцена и интерактив;
  • · от Астраханского до Брессюирского моста — гастрофестиваль «Диапазон вкуса»;
  • · от Брессюирского моста до «Рязань Арены» — спортивная зона;
  • · Нижний городской сад — детская площадка «Азбука Рязани»;
  • · Верхний городской сад — проект «Есенин: вне времени» для поклонников поэта;
  • · лесопарк — семейный фестиваль.
  • Праздничные площадки также организуют и на других территориях города — везде с усиленными антитеррористическими мерами.

На заседании рассмотрели и подготовку к выборам в Госдуму (18–20 сентября 2026 года). Особый акцент сделан на охране общественного порядка и безопасности горожан в дни голосования.

По итогам комиссия приняла ряд решений и сформировала протокольные поручения для всех ответственных структур.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Жителей Рязанской области предупредили о риске атаки БПЛА днём 5 августа
Следующая статья
Рязанцев предупредили об аномальной погоде 6 и 7 августа

Популярные материалы

Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Интересное

Наступил «чёрный август»: что принесёт России самый жуткий месяц 2026-го. Прогнозы мрачные

Август называют «чёрным месяцем» катастроф. Вспомните «Курск», дефолт 1998-го, войны и теракты. Какие события пророчат на август 2026?
Политика

Военкор объяснил, почему Зеленский говорит о перемирии после удара по Геленджику

Военкор Александр Коц связал заявления украинского руководства о возможном перемирии с ухудшением ситуации для Украины на фоне российских ударов по объектам логистики. Такое мнение он высказал, комментируя инициативы Киева после атаки беспилотников на Геленджик.
Новости России

Стало известно, какие модели БПЛА и откуда атаковали пляж Геленджика

По словам эксперта, поражение целей в районе Геленджика и Сочи требовало от операторов построения нетривиальной траектории полета.
Новости России

Жена напавшего на ученого РАН Зезина озвучила новую версию трагедии

Ученый РАН Никита Зезин, которого избили возле Уральского федерального...
Темы
Общество

Павел Малков рассказал о масштабном спортивном празднике в рязанском Лесопарке

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя ход реализации регионального проекта «СпортАктиV» и подготовку к главному спортивному событию августа, рассказал о программе предстоящего торжества, которое состоится 7-го числа.
Общество

Кавалер ордена Мужества из Касимова нашел себя в мирной жизни благодаря фонду «Защитники Отечества»

В Рязанской области продолжает свою работу филиал государственного фонда «Защитники Отечества», созданный по инициативе Президента Владимира Путина.
Общество

«Защита для ребенка» — новая подписка «Ростелекома» позаботится о кибербезопасности подрастающего поколения

«Ростелеком» запускает подписку «Защита для ребенка», которая делает мобильную связь и интернет для юных пользователей еще безопаснее.
Общество

52% россиян столкнулись с дипфейками, а число опасных подделок выросло в 5 раз

Искусственный интеллект все активнее используется для манипуляции общественным сознанием.
Общество

В Рязани на улице Пойменной до 1 сентября отремонтируют 1425 квадратных метров дороги

На улице Пойменной прошла встреча местных жителей, представителей ТОС, первого зампреда Рязанской гордумы Антона Астафьева, администрации города и подрядчика.
Общество

Павел Малков поручил муниципалитетам точечно отрабатывать жалобы на освещение

Работа в этом направлении ведется системно, в том числе в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», и затрагивает как трассы, так и дворовые территории в населенных пунктах.
Общество

Павел Малков рассказал о работе нового Штаба по креативным индустриям

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел первое заседание Штаба по развитию креативных (творческих) индустрий, который создан в регионе.
Общество

Турпоток в Республику Алтай за пять лет вырос в 2,3 раза

4 августа на всесезонном курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай состоялось совещание по развитию туристической отрасли. Его провёл Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье