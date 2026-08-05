В Рязани усилят антитеррористическую защиту школ, городских праздников и выборов в Госдуму

В администрации Рязани под председательством мэра Бориса Ясинского прошло заседание городской антитеррористической комиссии. В совещании участвовали представители федеральных и региональных ведомств, силовых структур и руководители городских управлений. Ключевой темой стало усиление безопасности в преддверии Дня города, Дня знаний и выборов в Государственную Думу.

Участники особо остановились на защищённости школ и детсадов во время праздничных линеек. На сегодня системы видеонаблюдения действуют в 165 образовательных учреждениях, а во всех школах и садах исправно работают системы оповещения, тревожной сигнализации и пожаротушения. В 2026-м работу по повышению безопасности продолжат — в 36 учреждениях запланирован комплекс мер: модернизация видеокамер, ремонт ограждений, установка турникетов, домофонов и охранной сигнализации, закупка металлодетекторов и обустройство комнат охраны.

Кроме того, подведомственные организации проведут обследование объектов и мест массовых мероприятий на антитеррористическую и пожарную устойчивость, а также дополнительные инструктажи и тренировки по эвакуации при ЧС.

Ко Дню города (он пройдёт с особыми мерами безопасности) подготовлена насыщенная программа. Основная событийная ось — Большой пешеходный маршрут:

· от Астраханского моста до цирка — сцена и интерактив;

· от Астраханского до Брессюирского моста — гастрофестиваль «Диапазон вкуса»;

· от Брессюирского моста до «Рязань Арены» — спортивная зона;

· Нижний городской сад — детская площадка «Азбука Рязани»;

· Верхний городской сад — проект «Есенин: вне времени» для поклонников поэта;

· лесопарк — семейный фестиваль.

Праздничные площадки также организуют и на других территориях города — везде с усиленными антитеррористическими мерами.

На заседании рассмотрели и подготовку к выборам в Госдуму (18–20 сентября 2026 года). Особый акцент сделан на охране общественного порядка и безопасности горожан в дни голосования.

По итогам комиссия приняла ряд решений и сформировала протокольные поручения для всех ответственных структур.