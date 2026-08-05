Грибной сезон в самом разгаре. Рязанцы в социальных сетях делятся своим «грибным уловом». И порой среди находок встречаются по-настоящему интересные экземпляры. Миколог Липецкого заповедника «Галичья гора» Людмила Сарычева составила для 7инфо топ-5 необычных грибов, которые можно увидеть в Центральной части России, в том числе и в рязанских лесах (а некоторые из которых даже можно приготовить себе на ужин!).

Дождевик: съедобный «дедушкин табак»

Открывает наш топ гриб, который в народе получил название «дедушкин табак». Все дело в том, что при полном созревании плодового тела гриба его содержимое темнеет, становится серо-зеленого цвета, и при надавливании он выпускает споры в виде облака, напоминающего дым. Гриб встречается нередко, но почему же мы решили добавить его в топ необычных? Мало кто знает, что это съедобный и весьма вкусный гриб!

— Этот гриб называется дождевик и он относится к семейству шампиньоновых, — говорит Людмила Сарычева. — Он встречается повсеместно в Центральной России. Особенно активно растёт во время обильных дождей, отчего и получил своё название. Когда гриб только прорастает, он имеет замкнутое плодовое тело шаровидной или грушевидной формы белого цвета. У многих видов есть ложная ножка — стерильная часть, сросшаяся с верхней спороносной зоной. Поверхность дождевика покрыта мелкими шипами или чешуйками.

Так выглядит уже «повзрослевший» дождевик

Несмотря на то, что гриб съедобный, успеть собрать его – настоящая удача. Он очень быстро впитывает влагу и становится желеобразным, теряя вкусовые качества. Зато выглядит необычно во все фазы своего созревания, и незамеченным точно не останется.

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Зонтик пёстрый: великан с 35-сантиметровой шляпкой

У этого гриба зачастую самая незавидная участь: если его встречают неопытные грибники, он нередко получает крепкий пинок «по шапке». Все потому, что его принимают за мухомор или поганку-переростка. А между тем зонтик, точнее, зонтик пёстрый – один из самых вкусных грибов, который растёт в наших лесах. Как и дождевик, он относится к семейству Шампиньоновых.

— Своё название получил из-за особого строения шляпки, которая напоминает раскрывшийся зонт, покрытый тонкими тёмными чешуйками, — поясняет миколог. — Гриб легко опознать по кольцу, которое обвивает ножку и свободно двигается по ней. А размеры зонтик имеет весьма впечатляющие: его шляпка может достигать 30-35 см! Этого великана трудно не заметить в лесу!

Среди гурманов наиболее популярными блюдами является зонтик, приготовленный в кляре, и жаренный с луком на сливочном масле. Вкус и запах у гриба также весьма необычный, отдалённо напоминающий одновременно и орех, и отварную курицу. Кстати, в кулинарии используют в основном только мягкую шляпку: ножка зонтика полая и имеет грубое волокно. Однако некоторые ценители измельчают ее в порошок и используют в качестве ароматной грибной приправы.

Ежовик коралловидный: «морской» привет в лесной чаще

Если на вашей лесной тропе повстречалось опавшее дерево, покрытое белыми «кораллами», вы напали на след ценного редкого гриба, который называется ежовик коралловидный. Выглядит он и вправду так, будто перепутал морское дно и лесную чащу. Растет ежовик на мёртвой древесине, предпочитает такие деревья, как осина, вяз, дуб, берёза.

Гриб считается съедобным, однако собирать его крайне не рекомендуется: в Рязанской области он занесён в Красную книгу. И хотя микологи отмечают, что в последнее время их популяция стала увеличиваться, пока их сбор всё равно считается незаконным. Так что если увидели этого красавчика в лесу, устройте с ним фотосессию на память, и оставьте дальше заниматься важным делом: «поедать» мёртвую древесину.

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Растущая на навозе и штукатурке Пецица

Сумчатыми бывают не только животные Австралии, но и грибы. И встретить их можно в лесах Центральной России, в том числе в Рязанской области. К ним относятся грибы рода Пецица. Разные виды можно увидеть как ранней весной, так и поздней осенью.

— Их плодовые тела напоминают чашечку или глубокое блюдце,- говорит Людмила Сарычева. – Это так называемый апотеций, внутри которого располагает спороносный слой. Консистенция апотеция хрящевидная или хрящеватая, но структура тонкая, хрупкая и порой ломкая. Пецица растёт на почве, хвойном опаде, старой древесине, на навозе и даже на штукатурке.

Пецицы играют важную роль в экосистеме, так как питаются разлагающейся органикой. Несмотря на то, что видов пецицы немало, ни один из них не обладает ярким запахом и вкусом. И хотя некоторые виды считаются съедобными, а некоторые — условно-съедобными, их практически не собирают, так как они не считаются особо ценными грибами с точки зрения питательной ценности.

Чешуйчатка: с шипами и неприятным запахом

Этот гриб выглядит так, будто его Баба-Яга собирает для колдовского зелья! Чешуйчатка имеет яркую пеструю окраску, а её тело покрыто характерными чешуйками и шипами. В отличие от ежовика и пецицы, она растёт не только на мертвой древесине, но и на живой, что делает гриб паразитом.

У многих чешуйчаток довольно жёсткая мякоть, специфический и не всем приятный запах. Собирать чешуйчатку также не рекомендуется. Всё дело в том, что есть разные виды этого гриба, и хотя некоторые относят к съедобным, все же очень легко перепутать их с ядовитыми, которые при употреблении вызывают сильнейшее отравление. Поэтому если увидели это чудо природы, оставьте его в лесу.