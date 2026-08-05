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Мир на пороге перемен. Что принесёт август и почему Тамара Глоба заговорила о новых Наполеонах

Дарья Петухова
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С началом нового месяца лета у российского астролога и телеведущей Тамары Глобы вышел новый астропрогноз. Август обещает стать периодом перемен, которые могут затронуть разные сферы жизни. Сегодня разбираемся, кому посвящён этот месяц, какие возможности он может открыть миру и на какие даты стоит обратить внимание.

Чей этот месяц

Август – месяц Льва, которым управляет Солнце. Это светило символизирует энергию, развитие и внутреннюю силу человека. По словам Тамары Глобы, именно Солнце помогает раскрывать таланты, находить вдохновение и воплощать идеи в жизнь. Речь идёт не только о творчестве. Солнечная энергия связана с любыми способностями человека – от науки и новых открытий до важных решений и стремления создавать что-то своё.

Представителей знака Льва астролог называет людьми силы и власти. Среди известных Львов были Наполеон и Гай Юлий Цезарь – личности, которые вошли в историю благодаря своим лидерским качествам, интеллекту и способности влиять на окружающих. По словам Тамары Глобы, Львы раскрывают свой потенциал постепенно. В начале жизни они набираются опыта, развивают знания и только спустя время показывают свои сильные стороны. Особое значение для представителей этого знака имеют годы, которые повторяются с периодичностью в 11 лет – 11, 22, 33, 44, 55 лет и далее. Такие периоды могут приносить новые возможности и становиться временем важных перемен.

Узнать Льва среди других людей можно практически сразу. Его выдают энергетика, уверенность и то, как он ведёт себя в обществе. Представителям этого знака не нужно специально привлекать внимание – они часто выделяются сами. Львов считают открытыми, доброжелательными и щедрыми людьми. Однако свою теплоту они чаще всего направляют к тем, кто им действительно дорог. Они гордятся своими достижениями – результатами работы, творческими успехами или личными победами. Для Львов важно получать признание и поддержку. Поэтому рядом с ними обычно находятся люди, которые ценят их и помогают двигаться вперёд. Представители этого знака редко остаются одни – у них всегда есть свой круг общения, среди которого часто оказываются сильные и интересные личности. По словам астролога, Лев связан с сердцем человека. Именно поэтому представители этого знака часто принимают решения, прислушиваясь к своим чувствам. Для них важно то, что действительно имеет значение.

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Какие перемены ждут мир в августе

Август, по прогнозу Тамары Глобы, станет месяцем серьёзных изменений. Смена движения планет может повлиять на события в мире и привести к новым процессам. В центре внимания окажутся политика, борьба за влияние и изменения внутри разных стран. Одни государства могут попытаться вернуться к прежнему курсу, вспомнить опыт прошлых лет и бывших лидеров. Другие будут искать новые пути развития.

Особое значение этот период, по словам астролога, будет иметь для России. Возможны изменения, связанные с финансами, направлением развития и борьбой за влияние. Следующий год, который начнётся с августа, может стать временем активных перемен. По прогнозу Тамары Глобы, в мире могут появиться новые сильные лидеры. Люди, которых будут сравнивать с историческими фигурами прошлого. Астролог отмечает, что этот период может привести к появлению «новых Наполеонов» – тех, кто будет стремиться к власти, влиянию и масштабным изменениям. Для одних известных людей август может стать временем кризиса и потери прежних позиций, а для других – возможностью вернуться в общественное поле с новыми идеями и добиться успеха.

Главное внимание – будущему поколению

Как отмечает астролог, несмотря на масштабные изменения, одной из главных тем августа останется стремление к внутреннему балансу и сохранению мира вокруг себя. В этот период важным станет не только личное развитие, но и то, какие возможности человек создаёт для окружающих. Особое внимание будет уделено будущему поколению, ведь именно дети определяют, каким станет следующий этап жизни. Многие люди смогут передать свой опыт, знания и идеи тем, кто только начинает свой путь. Речь идёт не только о собственных детях, но и о будущем общества в целом.

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Важные даты августа

Тамара Глоба также назвала даты, на которые в августе стоит обратить внимание. По словам астролога, важными периодами станут 9 августа утром, 10 августа вечером, 11 и 12 августа, ночь с 13 на 14 августа, а также 18, 20 (первая половина дня), 22, 24, 28 и 31 августа.

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