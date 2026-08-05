Борис Ясинский проинспектировал три ключевых объекта благоустройства

Глава администрации Рязани Борис Ясинский совместно с депутатом Государственной Думы Андреем Красовым провели рабочую поездку по объектам благоустройства. Инспекция охватила три знаковые территории города — от исторического центра до отдалённых микрорайонов. Все работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Первой точкой маршрута стал Лыбедский бульвар — один из самых ожидаемых проектов благоустройства этого года. Глава администрации отметил, что работы здесь идут полным ходом.

Второй объект инспекции — Парк морской славы. Основное благоустройство здесь было выполнено ещё в прошлом году, однако развитие территории не останавливается.

«Сейчас продолжаем развивать территорию. Строители готовят основание под спортивную площадку», — рассказал Борис Ясинский.

Особое внимание участники инспекции уделили микрорайону Недостоево, улице Сельских Строителей. Этот район считается одним из самых отдалённых в Рязани, однако именно здесь проект благоустройства зелёной зоны получил наибольшую поддержку на этапе общественного голосования.

«Район считается одним из самых отдалённых в городе. Однако именно здесь проект благоустройства зелёной зоны получил поддержку жителей и победил в голосовании на этапе отбора проектов», — подчеркнул глава администрации.

Работы стартовали в начале лета, и уже сейчас видны значительные результаты: смонтировано современное освещение, формируются газоны, на дорожках укладывают тротуарную плитку, устанавливается игровое оборудование на детской площадке. В ближайшее время на территории также появятся: скамейки для отдыха, урны, система видеонаблюдения для безопасности и зелёные насаждения.

Все три объекта реализуются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни».