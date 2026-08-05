Фото: администрация Рязани
Общество

Борис Ясинский проинспектировал три ключевых объекта благоустройства

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Глава администрации Рязани Борис Ясинский совместно с депутатом Государственной Думы Андреем Красовым провели рабочую поездку по объектам благоустройства. Инспекция охватила три знаковые территории города — от исторического центра до отдалённых микрорайонов. Все работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Первой точкой маршрута стал Лыбедский бульвар — один из самых ожидаемых проектов благоустройства этого года. Глава администрации отметил, что работы здесь идут полным ходом.

Второй объект инспекции — Парк морской славы. Основное благоустройство здесь было выполнено ещё в прошлом году, однако развитие территории не останавливается.

«Сейчас продолжаем развивать территорию. Строители готовят основание под спортивную площадку», — рассказал Борис Ясинский.

Особое внимание участники инспекции уделили микрорайону Недостоево, улице Сельских Строителей. Этот район считается одним из самых отдалённых в Рязани, однако именно здесь проект благоустройства зелёной зоны получил наибольшую поддержку на этапе общественного голосования.

«Район считается одним из самых отдалённых в городе. Однако именно здесь проект благоустройства зелёной зоны получил поддержку жителей и победил в голосовании на этапе отбора проектов», — подчеркнул глава администрации.

Работы стартовали в начале лета, и уже сейчас видны значительные результаты: смонтировано современное освещение, формируются газоны, на дорожках укладывают тротуарную плитку, устанавливается игровое оборудование на детской площадке. В ближайшее время на территории также появятся: скамейки для отдыха, урны, система видеонаблюдения для безопасности и зелёные насаждения.

Все три объекта реализуются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Планетарий Рязанского исторического музея закрывается на неопределённый срок
Следующая статья
Рязанец перебрал с алкоголем, не послушал врача и очнулся в больнице

Популярные материалы

Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Интересное

Наступил «чёрный август»: что принесёт России самый жуткий месяц 2026-го. Прогнозы мрачные

Август называют «чёрным месяцем» катастроф. Вспомните «Курск», дефолт 1998-го, войны и теракты. Какие события пророчат на август 2026?
Новости России

Стало известно, какие модели БПЛА и откуда атаковали пляж Геленджика

По словам эксперта, поражение целей в районе Геленджика и Сочи требовало от операторов построения нетривиальной траектории полета.
Политика

Военкор объяснил, почему Зеленский говорит о перемирии после удара по Геленджику

Военкор Александр Коц связал заявления украинского руководства о возможном перемирии с ухудшением ситуации для Украины на фоне российских ударов по объектам логистики. Такое мнение он высказал, комментируя инициативы Киева после атаки беспилотников на Геленджик.
Новости России

Жена напавшего на ученого РАН Зезина озвучила новую версию трагедии

Ученый РАН Никита Зезин, которого избили возле Уральского федерального...
Темы
Новости России

Мать убитых в Таиланде россиян Дианы и Романа рассказала о расследовании

Раскрытие жестокого убийства 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых в Таиланде позволило правоохранительным органам пресечь деятельность опасной банды и сберечь жизни других людей.
Новости России

При атаке БПЛА на медучреждение в Донецке погибла женщина

В Киевском районе Донецка в результате атаки беспилотного летательного аппарата на медицинское учреждение погибла пожилая женщина, ещё две пациентки получили ранения различной степени тяжести.
Новости мира

На Украине полностью сгорел крупнейший склад местного маркетплейса

На Украине полностью уничтожен крупнейший логистический склад маркетплейса Rozetka, расположенный в городе Бровары Киевской области.
Новости России

Правительство РФ разрешило оборот бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4

Правительство Российской Федерации приняло постановление, устанавливающее временные особенности оборота автомобильного бензина и дизельного топлива в стране до 1 июля 2027 года.
Происшествия

Над Рязанской областью днём 5 августа сбили восемь беспилотников

Во вторник, 5 августа, средства противовоздушной обороны уничтожили 8 беспилотных летательных аппаратов в небе над Рязанской областью.
Интересное

Гороскоп на 6 августа для всех знаков зодиака

Четверг, 6 августа, обещает быть насыщенным и многогранным днем. Звезды приготовили для каждого знака зодиака свой уникальный сценарий: кого-то ждут долгожданные победы и романтические сюрпризы.
Медицина

Рязанец перебрал с алкоголем, не послушал врача и очнулся в больнице

Благодаря оперативности супруги пациента и слаженной работе медиков тромб удалось растворить всего за 80 минут — и инсульт прошёл без последствий.
Общество

Планетарий Рязанского исторического музея закрывается на неопределённый срок

Причиной временного прекращения работы стал монтаж новой выставки. У посетителей осталось всего несколько дней, чтобы успеть на последние показы.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье