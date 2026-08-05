Планетарий Рязанского исторического музея закрывается на неопределённый срок

Планетарий Рязанского исторического музея-заповедника закрывается на неопределённый срок. Причиной временного прекращения работы стал монтаж новой выставки. У посетителей осталось всего несколько дней, чтобы успеть на последние показы.

Последний рабочий день планетария — 8 августа. У рязанцев и гостей города есть буквально два дня, чтобы попрощаться с привычным форматом и посетить одну из самых атмосферных площадок музейного комплекса.

После закрытия планетарий уйдёт на «перезагрузку» — точные сроки возобновления работы пока не называются. Администрация музея обещает сообщить о дате открытия дополнительно, когда монтаж новой выставки будет завершён.