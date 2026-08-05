В Рязани 6 августа ограничат движение и парковку на улице Введенской

В Рязани в четверг, 6 августа, на участке улицы Введенской будут введены временные ограничения для автомобилистов. Причиной станут работы по благоустройству территории, которые продлятся весь рабочий день.

По информации городских служб, с 08:00 до 17:00 будет ограничена парковка для частного транспорта, а также закрыт проезд на участке дороги от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Радищева.

Ограничения действуют только один день, но охватывают оживлённый участок в центральной части города. Автомобилистам рекомендуется: заранее планировать маршрут с учётом перекрытия, не оставлять машины на указанном участке дороги в обозначенный период — припаркованные автомобили могут быть эвакуированы, использовать альтернативные пути через соседние улицы.