Эксперты объяснили, куда ударил «огненный дождь» в Киеве 

Российские войска поразили позицию противовоздушной обороны в Киеве с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» с кассетной боевой частью. По данным «Московского комсомольца», кадры точного попадания по объекту распространились в украинском сегменте социальных сетей.

Очевидцы сняли, как боеголовка ракеты раскрылась в воздухе и одновременно накрыла масштабный участок земли. Аналитики профильного ресурса «Хроника Гераней» предполагают, что целью удара стал позиционный район расположения американского ЗРК Patriot или немецкого IRIS-T. В состав такого комплекса входят несколько машин: пункт управления, пусковые установки, радиолокатор и заряжающий транспорт.

Эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов подтвердил, что специфический разлет суббоеприпасов указывает на применение кассетного снаряжения с оперативно-тактического носителя.

«Судя по показанным кадрам, здесь имело место поражение цели с помощью кассетной боевой части. Исходя из дальности расположения объекта поражения, мощности боевой части и характера разлета суббоеприпасов, можно предположить, что ее вероятным носителем могла бы быть ракета «Искандер»», — рассказал Денис Федутинов, эксперт в области беспилотных систем

Эффективность примененного оружия подтверждается статистикой: в ночь на 5 августа украинские средства ПВО не перехватили ни одной из 30 ракет, поразивших назначенные объекты. Похоже, что перехватывать просто больше нечем.

Возможности ОТРК «Искандер-М»

«Искандер-М» — российский оперативно-тактический ракетный комплекс с дальностью стрельбы от 50 до 500 км. Ракета длиной 7,3 метра и стартовой массой 3800 кг развивает скорость до 2100 м/с (7560 км/ч).

Кассетная боевая часть массой до 480 кг раскрывается на высоте 900–1400 метров, после чего сотни суббоеприпасов подрываются на высоте 6–10 метров над землей. Это создает зону сплошного поражения радиусом до 100 метров, уничтожая живую силу, незащищенную и бронированную технику, а также средства ПВО и пункты управления. Круговое вероятное отклонение ракеты составляет от 5 до 30 метров.