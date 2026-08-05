В Рязани 6 августа ожидается до +32°С и туманы в утренние часы

В Рязани в четверг, 6 августа, рязанцев ждёт комфортный летний день с переменной облачностью и без осадков. Однако утренние часы принесут свои особенности — в отдельных районах области ожидаются туманы.

По данным синоптиков, день обещает быть по-настоящему летним: ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах Рязанской области будет туман.

День порадует значительным перепадом температур. Ночью от +13°С до +18°С. Днём температура поднимется до +27…+32°С. Ветер ночью — переменных направлений, 0–5 м/с, днём — южной четверти, 4–9 м/с.