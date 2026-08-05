В Москве бенгальский кот насмерть загрыз чихуахуа, оставленную на передержку

В Москве произошёл трагический инцидент: крупный бенгальский кот насмерть загрыз чихуахуа по кличке Рики, которая была оставлена на передержку у знакомой хозяйки. Владелица собаки была вынуждена прервать отпуск и обратиться в полицию, сообщает канал «База«.

По предварительным данным, хозяйка чихуахуа уехала в отпуск и доверила своего питомца знакомой женщине. В квартире, где временно находилась собака, постоянно проживал крупный бенгальский кот — представитель элитной породы, отличающейся активным темпераментом и выраженными охотничьими инстинктами.

Трагедия случилась, когда женщина, у которой находилась Рики, вышла в магазин. В её отсутствие бенгальский кот пробрался к маленькой собаке и напал на неё. Спасти чихуахуа не удалось — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Узнав о гибели любимой собаки, хозяйка Рики срочно прервала отдых и вернулась в Москву. Женщина уже обратилась в полицию с заявлением.