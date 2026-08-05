Спорт

Рязанские спортсмены завоевали три медали на первенстве мира по джиу-джитсу в Абу-Даби

Анастасия Мериакри
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Компания «Р-Энергия» поздравила рязанских спортсменов с успешным выступлением на первенстве мира по джиу-джитсу, которое проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Представители клуба «Юпитер» завоевали полный комплект медалей, подтвердив высокий уровень рязанской школы единоборств.

Наибольшего успеха добился Роман Комаров, завоевавший золотую медаль и подтвердивший статус сильнейшего юниора-файтера в мире. В супертяжёлой весовой категории серебро взял Егор Крысин, а Алиса Харламова поднялась на третью ступень пьедестала, в очередной раз доказав конкурентоспособность российских спортсменок на международной арене.

Отдельно отмечены результаты юных воспитанников клуба в дисциплине «Не-ваза»: Полина Каратаева заняла второе место, а Екатерина Верёвкина и Максим Чубаров стали бронзовыми призёрами.

«От всей команды «Р-Энергия» поздравляем спортсменов и их тренеров с яркими победами! Вы вдохновляете и заряжаете энергией не хуже самой мощной электростанции!» — говорится в поздравлении компании.

Первенство мира по джиу-джитсу в Абу-Даби продолжает собирать сильнейших молодых спортсменов. Рязанские атлеты, представляющие клуб «Юпитер», традиционно входят в число претендентов на медали, и нынешний турнир вновь подтвердил их высокий класс.

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