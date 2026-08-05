Рязанский театр балета открывает собственную школу, стартовал набор детей

В Рязани стартовал приём заявок в Детскую школу академического балета. Уникальный образовательный проект запускает Рязанский театр балета, предлагая юным горожанам возможность получить профессиональное хореографическое образование и сделать первые шаги к большой сцене.

Занятия будут проходить на базе Центра «Гелиос» в специально оборудованном хореографическом зале. В этом году планируется сформировать два класса: подготовительный (для детей 7–9 лет) и первый (для детей 9–11 лет).

Обучение будет строиться по методике Агриппины Вагановой, которая признана мировым золотым стандартом балетного образования. Преподавателем и наставником для ребят станет артистка балета Мария Материнская.

Программа школы обещает быть насыщенной и разноплановой. Помимо классического и историко-бытового танца, юные артисты будут изучать гимнастику, играть на фортепиано, осваивать теорию музыки и посещать курс «Введение в профессию».

Однако обучение не ограничится только стенами класса. Ребят ждут: мастер-классы с педагогами ведущих российских академий и приглашенными артистами балета, участие в профильных конкурсах и фестивалях, экскурсии и поездки в театры, профильные смены в образовательном центре «Сириус» и лагере «Солнечный».

Отбор в Детскую школу академического балета будет проводиться на конкурсной основе. Приём заявок на первый этап отбора уже открыт. Записать ребенка можно через платформу дополнительного образования «Навигатор».

Узнать все подробности о поступлении и требованиях к конкурсантам можно по телефонам: 21-02-28 и 96-08-55.