В Москве неисправный чайник за 10 тысяч вызвал пожар, уничтоживший трёхкомнатную квартиру

В Москве утром 5 августа произошёл серьёзный пожар в 30-этажном жилом доме на бульваре Маршала Рокоссовского. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал неисправный электрический чайник. В результате трёхкомнатная квартира выгорела практически полностью, а хозяйка с двумя маленькими детьми и котом осталась без жилья.

Как сообщает канал SHOT, трагедия началась с самого обычного утреннего ритуала. Хозяйка квартиры решила приготовить кофе и включила электрический чайник немецкой фирмы, который прослужил ей более 10 лет и стоил около 10 тысяч рублей. Буквально через несколько секунд устройство перестало кипятить воду и загорелось.

Огонь моментально перекинулся на окружающие предметы. За считаные минуты пламя охватило кухню, коридор и жилые комнаты. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Женщина успела среагировать мгновенно. Она схватила месячного малыша, семилетнего ребёнка и кота и вместе с ними выбежала на улицу. Благодаря её оперативным действиям никто из членов семьи не пострадал.

Пожарные расчёты быстро прибыли на место и ликвидировали возгорание. Из дома были эвакуированы 10 человек, в том числе двое детей.

Сама хозяйка квартиры выдвинула свою версию произошедшего. По её словам, пожар начался не из-за самого чайника, а из-за резкого скачка напряжения в электросети.