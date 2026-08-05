Рязанский облсуд изменил приговор экс-замначальника угрозыска, убившего мужчину на охоте

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу об убийстве Сергея Пинтелина на незаконной охоте и вынес новый обвинительный приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Областного суда.

Суд отменил приговор первой инстанции и вынес новое решение. При этом тюремные сроки для обоих фигурантов остались прежними: Виталий Цыплаков (бывший заместитель начальника уголовного розыска по Рязанской области) — 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением специального звания полковника полиции, Станислав Костин — 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

Однако апелляционный суд скорректировал суммы гражданских исков в пользу родственников погибшего: для двоих заявителей общая выплата увеличена с 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей, для третьего заявителя сумма снижена с 1,2 миллиона до 1 миллиона рублей.

Кроме того, областной суд принял решение лишить Станислава Костина звания подполковника полиции в отставке.

Убийство произошло в 2024 году на территории Можарского охотничьего хозяйства Сараевского района. По версии следствия, Виталий Цыплаков, целясь в лося, выстрелил в сторону кустов, где находился Сергей Пинтелин. После выстрела охотники спрятали тело погибшего.

Следствие квалифицировало действия экс-полицейского как убийство с косвенным умыслом — он осознавал опасность своих действий и допускал наступление трагических последствий.