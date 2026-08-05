В Спасском районе на рабочего упало дерево, должностное лицо предстанет перед судом

Прокуратура Спасского района направила в суд уголовное дело в отношении должностного лица, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

Прокурор Спасского района Дмитрий Тимохин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. По версии следствия, обвиняемый, являясь ответственным за соблюдение норм безопасности в подведомственном учреждении, грубо нарушил установленные требования охраны труда.

В ходе предварительного расследования установлено, что должностное лицо дало указание приступить к работам по вырубке лесных насаждений, при этом не обеспечил проведение вводного и первичного инструктажей для работника, не предоставил положенные средства индивидуальной защиты, не организовал подготовку безопасного рабочего места в зоне производства работ.

В результате допущенных нарушений произошло падение части дерева на пострадавшего рабочего. Мужчина получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Спасский районный суд.