Максимальный размер больничного в России достиг почти 7 тысяч рублей в день

Максимальный размер пособия по больничному листу в России в 2026 году достиг 6 827,40 рубля за один день болезни. Соответствующую информацию Социальный фонд России опубликовал на платформе «Макс».

При расчете пособия по временной нетрудоспособности учитывается заработок сотрудника за два предыдущих календарных года. При этом законодательство устанавливает как минимальные, так и максимальные границы выплат.

Размер пособия не может быть меньше минимального размера оплаты труда за полный календарный месяц. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, минимальная сумма выплаты за один полный рабочий день зависит от количества дней в месяце: 873,97 руб. — в месяцы с 31 днем, 903,10 руб. — в месяцы с 30 днями, 967,61 руб. — в феврале (28 дней). Эти суммы гарантированы работнику независимо от его фактического заработка — даже если в расчетном периоде доход был ниже или отсутствовал вовсе.

Максимальный размер выплаты по больничному листу в текущем году составляет 6 827,40 рубля в день. Эта сумма актуальна для работников с высоким официальным доходом за два предыдущих года.

Социальный фонд напомнил, что всю информацию об открытии, продлении и закрытии электронного больничного листа можно получить самостоятельно. Для этого достаточно зайти на портал Госуслуг в раздел «Здоровье» — там отражается актуальный статус листка нетрудоспособности и данные о начислениях.