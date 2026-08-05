Фото: Изображение от freepik
Новости России

Максимальный размер больничного в России достиг почти 7 тысяч рублей в день

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Максимальный размер пособия по больничному листу в России в 2026 году достиг 6 827,40 рубля за один день болезни. Соответствующую информацию Социальный фонд России опубликовал на платформе «Макс».

При расчете пособия по временной нетрудоспособности учитывается заработок сотрудника за два предыдущих календарных года. При этом законодательство устанавливает как минимальные, так и максимальные границы выплат.

Размер пособия не может быть меньше минимального размера оплаты труда за полный календарный месяц. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, минимальная сумма выплаты за один полный рабочий день зависит от количества дней в месяце: 873,97 руб. — в месяцы с 31 днем, 903,10 руб. — в месяцы с 30 днями, 967,61 руб. — в феврале (28 дней). Эти суммы гарантированы работнику независимо от его фактического заработка — даже если в расчетном периоде доход был ниже или отсутствовал вовсе.

Максимальный размер выплаты по больничному листу в текущем году составляет 6 827,40 рубля в день. Эта сумма актуальна для работников с высоким официальным доходом за два предыдущих года.

Социальный фонд напомнил, что всю информацию об открытии, продлении и закрытии электронного больничного листа можно получить самостоятельно. Для этого достаточно зайти на портал Госуслуг в раздел «Здоровье» — там отражается актуальный статус листка нетрудоспособности и данные о начислениях.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
«Поедатель» мёртвой древесины и блюдце со спорами: миколог Сарычева рассказала о необычных грибах рязанских лесов
Следующая статья
В Спасском районе на рабочего упало дерево, должностное лицо предстанет перед судом

Популярные материалы

Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Политика

Военкор объяснил, почему Зеленский говорит о перемирии после удара по Геленджику

Военкор Александр Коц связал заявления украинского руководства о возможном перемирии с ухудшением ситуации для Украины на фоне российских ударов по объектам логистики. Такое мнение он высказал, комментируя инициативы Киева после атаки беспилотников на Геленджик.
Интересное

Наступил «чёрный август»: что принесёт России самый жуткий месяц 2026-го. Прогнозы мрачные

Август называют «чёрным месяцем» катастроф. Вспомните «Курск», дефолт 1998-го, войны и теракты. Какие события пророчат на август 2026?
Новости России

Стало известно, какие модели БПЛА и откуда атаковали пляж Геленджика

По словам эксперта, поражение целей в районе Геленджика и Сочи требовало от операторов построения нетривиальной траектории полета.
Новости России

Жена напавшего на ученого РАН Зезина озвучила новую версию трагедии

Ученый РАН Никита Зезин, которого избили возле Уральского федерального...
Темы
Новости России

В Москве бенгальский кот насмерть загрыз чихуахуа, оставленную на передержку

В Москве произошёл трагический инцидент: крупный бенгальский кот насмерть загрыз чихуахуа по кличке Рики, которая была оставлена на передержку у знакомой хозяйки.
Новости России

В Москве неисправный чайник за 10 тысяч вызвал пожар, уничтоживший трёхкомнатную квартиру

В результате трёхкомнатная квартира выгорела практически полностью, а хозяйка с двумя маленькими детьми и котом осталась без жилья.
Новости России

Красная икра и рыба могут подорожают на 10–20% к Новому году

Красная икра и рыба могут подорожать на 10–20% к Новому году, а при худшем сценарии — до 30%. Причиной стал один из самых слабых уловов лососевых на Дальнем Востоке за последние десятилетия.
Общество

Рязанский театр балета открывает собственную школу, стартовал набор детей

Уникальный образовательный проект запускает Рязанский театр балета, предлагая юным горожанам возможность получить профессиональное хореографическое образование и сделать первые шаги к большой сцене.
Медицина

В рязанской ГКБ №11 впервые установили инсулиновую помпу пациенту с тяжелой формой диабета

Современное устройство помогло пациенту с тяжелым и нестабильным течением сахарного диабета, когда стандартные методы терапии уже не справлялись.
Происшествия

В Рязани родственники получили 44 тысячи рублей по фиктивной «чернобыльской» регистрации

Злоумышленники оформили фиктивную регистрацию в населённом пункте, относящемся к зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
Спорт

Рязанские спортсмены завоевали три медали на первенстве мира по джиу-джитсу в Абу-Даби

Компания «Р-Энергия» поздравила рязанских спортсменов с успешным выступлением на первенстве мира по джиу-джитсу, которое проходит в Абу-Даби (ОАЭ).
Происшествия

Рязанский облсуд изменил приговор экс-замначальника угрозыска, убившего мужчину на охоте

Тюремные сроки остались прежними, но суд скорректировал суммы компенсаций родственникам погибшего и лишил звания второго фигуранта дела.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье