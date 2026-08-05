Финансовые потери и эмоциональные качели: Василиса Володина рассказала, какие знаки столкнутся с трудностями с 10 августа

Астролог Василиса Володина предупредила о наступлении непростого астрологического периода, который начнется 10 августа и затронет в первую очередь Тельцов и Раков. По словам эксперта, для представителей этих знаков зодиака вторая декада августа станет временем жестких ограничений и серьезных испытаний.

Внешние обстоятельства диктуют условия

Звезды указывают на то, что внешние обстоятельства будут навязывать свои правила, лишая привычного комфорта и заставляя принимать непопулярные решения ради сохранения стабильности в будущем. Астролог подчеркивает, что подобные периоды турбулентности не являются редкостью в астрологической практике и часто служат катализатором личностного роста.

Тельцы: давление на работе и финансовые риски

Представителям этого знака стоит подготовиться к серьезному давлению в профессиональной сфере. По словам Володиной, любая ошибка в этот период может привести к финансовым потерям.

Астрологические аспекты указывают на риск конфликтов с руководством, поэтому Тельцам необходимо соблюдать предельную осторожность как в финансовых вопросах, так и во взаимоотношениях с коллегами.

Рекомендации для Тельцов:

Отложить крупные покупки до более благоприятного периода;

Не вступать в споры, которые не принесут практической пользы;

Беречь энергетический ресурс и избегать эмоциональных конфликтов на работе.

Раки: эмоциональные качели и бытовые неурядицы

Раки в этот период могут столкнуться с эмоциональными качелями, вызванными неурядицами в быту или неожиданными новостями от родственников. Суровые правила жизни потребуют от представителей этого знака умения быстро адаптироваться к изменениям, не впадая в меланхолию.

В личной сфере возможны моменты недопонимания с партнером. Однако Василиса Володина советует не рубить с плеча и дать близкому человеку шанс объясниться, прежде чем делать окончательные выводы о разрыве отношений.

Рекомендации для Раков:

Развивать адаптивность к переменам;

Не поддаваться унынию и меланхолии;

Давать партнеру возможность диалога в конфликтных ситуациях.

Как минимизировать негативное влияние планет

Чтобы снизить воздействие неблагоприятных аспектов, Василиса Володина рекомендует:

Сосредоточиться на рутинных делах;

Временно снизить социальную активность;

Сохранять спокойствие и избегать резких решений до конца месяца.

По материалам «Про город«