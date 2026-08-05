Глава гордумы оценила готовность ЦДТ «Приокский» к новому учебному году

В преддверии 1 сентября в Рязани стартовала комиссионная проверка школ и учреждений допобразования. Одним из первых объектов, которые посетила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова совместно с представителями мэрии, стал Центр детского творчества «Приокский».
Проверка показала, что учреждение полностью готово распахнуть свои двери для учеников: в кабинетах обновлено оснащение, заменена часть оконных блоков, а для удобства родителей оборудована комфортная зона ожидания. Особое внимание — масштабу работы центра, где занимается порядка трёх тысяч детей.
«В учреждении занимаются около трех тысяч рязанских мальчишек и девчонок, работает сплоченный высокопрофессиональный коллектив. Наша общая задача – поддерживать творческий потенциал ребят, создавая современную и комфортную среду для их развития. Уверена, что новый учебный год в ЦДТ «Приокский» станет для наших детей временем ярких впечатлений и больших успехов», – отметила Татьяна Панфилова.