Глава гордумы оценила готовность ЦДТ «Приокский» к новому учебному году

В преддверии 1 сентября в Рязани стартовала комиссионная проверка школ и учреждений допобразования. Одним из первых объектов, которые посетила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова совместно с представителями мэрии, стал Центр детского творчества «Приокский».

Проверка показала, что учреждение полностью готово распахнуть свои двери для учеников: в кабинетах обновлено оснащение, заменена часть оконных блоков, а для удобства родителей оборудована комфортная зона ожидания. Особое внимание — масштабу работы центра, где занимается порядка трёх тысяч детей.