Знакомая расчлененной в Сербии россиянки рассказала о деталях похорон

Церемония прощания с 27-летней россиянкой Людмилой, убитой в Сербии, состоится в четверг, 6 августа, на кладбище Лешће в Белграде. Об этом в беседе с aif.ru сообщила знакомая погибшей Дарья.

По словам знакомой, прощание станет возможностью для всех, кто знал, любил и уважал Людмилу, проводить её в последний путь и разделить вместе минуты скорби. После церемонии тело девушки будет доставлено в Россию для кремации.

Людмила приехала в Белград 23 июля. Спустя два дня, 25 июля, она пропала — в тот вечер девушка собиралась пойти в клуб, чтобы отдохнуть.

Утром 26 июля, по данным местного МВД, в съёмной квартире в районе Борча произошла расправа над россиянкой. После этого подозреваемый расчленил тело и спрятал его в чемодан, от которого позже избавился. 30 июля тело девушки было обнаружено в чемодане в одном из каналов в районе Падинска-Скела в Белграде.

В тот же день, 30 июля, стало известно о задержании подозреваемого. Им оказался 25-летний гражданин Турции. Мужчина был задержан в аэропорту при попытке покинуть страну.