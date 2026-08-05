Фото Единой России
Общество

Карелин и «Струна» на жеребьёвке призвали коллег к честности и ответственности перед людьми

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Москве прошла жеребьёвка для распределения мест в избирательных бюллетенях, в которой приняли участие 11 политических партий, чьи федеральные списки кандидатов ранее прошли регистрацию. От «Единой России» на процедуре выступили Герои России – сенатор Александр Карелин и член Высшего совета партии Владислав Головин (позывной «Струна»). Политики сошлись во мнении, что номер позиции не имеет значения, когда в основе работы лежат честность и реальные дела.

В процедуре принял участие член президиума Центрального совета сторонников «Единой России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

«Главное в избирательной кампании – соблюдать правила, честно проходить все положенные процедуры и обеспечивать легитимный результат. Оставаться ответственными и требовательными к себе и своей работе с людьми», — уверен он.

По его словам, главное в политической борьбе — не определённый номер в избирательном бюллетене, а честность и ответственность перед людьми.

Член Высшего совета «Единой России», Герой России (позывной «Струна») Владислав Головин отметил, что содержательная программа партии, её реальные дела и достижения, работа с гражданами на местах всегда важнее места в бюллетене.

«Как в соревнованиях по плаванию, в которых я принимаю участие, не важно на какой дорожке ты плывёшь — главное показать результат. Мы формируем Народную программу развития страны на основе предложений жителей России, их потребностей и чаяний. И самое главное, что мы несём ответственность за нашу работу перед людьми», — заявил он.

На первом этапе XXIII Съезда «Единой России», который состоялся 28 июня в Москве с участием Президента Владимира Путина, партия выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва — более 600 человек.

В пятёрку лидеров списка вошли: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.

Владислав Головин – выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, работал в училище преподавателем.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанский облсуд изменил приговор экс-замначальника угрозыска, убившего мужчину на охоте
Следующая статья
Рязанские спортсмены завоевали три медали на первенстве мира по джиу-джитсу в Абу-Даби

Популярные материалы

Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Политика

Военкор объяснил, почему Зеленский говорит о перемирии после удара по Геленджику

Военкор Александр Коц связал заявления украинского руководства о возможном перемирии с ухудшением ситуации для Украины на фоне российских ударов по объектам логистики. Такое мнение он высказал, комментируя инициативы Киева после атаки беспилотников на Геленджик.
Интересное

Наступил «чёрный август»: что принесёт России самый жуткий месяц 2026-го. Прогнозы мрачные

Август называют «чёрным месяцем» катастроф. Вспомните «Курск», дефолт 1998-го, войны и теракты. Какие события пророчат на август 2026?
Новости России

Стало известно, какие модели БПЛА и откуда атаковали пляж Геленджика

По словам эксперта, поражение целей в районе Геленджика и Сочи требовало от операторов построения нетривиальной траектории полета.
Новости России

Жена напавшего на ученого РАН Зезина озвучила новую версию трагедии

Ученый РАН Никита Зезин, которого избили возле Уральского федерального...
Темы
Общество

Глава гордумы оценила готовность ЦДТ «Приокский» к новому учебному году

В преддверии 1 сентября в Рязани стартовала комиссионная проверка школ и учреждений допобразования.
Общество

Павел Малков рассказал о масштабном спортивном празднике в рязанском Лесопарке

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя ход реализации регионального проекта «СпортАктиV» и подготовку к главному спортивному событию августа, рассказал о программе предстоящего торжества, которое состоится 7-го числа.
Общество

Кавалер ордена Мужества из Касимова нашел себя в мирной жизни благодаря фонду «Защитники Отечества»

В Рязанской области продолжает свою работу филиал государственного фонда «Защитники Отечества», созданный по инициативе Президента Владимира Путина.
Общество

В Рязани усилят антитеррористическую защиту школ, городских праздников и выборов в Госдуму

В администрации Рязани под председательством мэра Бориса Ясинского прошло заседание городской антитеррористической комиссии.
Общество

«Защита для ребенка» — новая подписка «Ростелекома» позаботится о кибербезопасности подрастающего поколения

«Ростелеком» запускает подписку «Защита для ребенка», которая делает мобильную связь и интернет для юных пользователей еще безопаснее.
Общество

52% россиян столкнулись с дипфейками, а число опасных подделок выросло в 5 раз

Искусственный интеллект все активнее используется для манипуляции общественным сознанием.
Общество

В Рязани на улице Пойменной до 1 сентября отремонтируют 1425 квадратных метров дороги

На улице Пойменной прошла встреча местных жителей, представителей ТОС, первого зампреда Рязанской гордумы Антона Астафьева, администрации города и подрядчика.
Общество

Павел Малков поручил муниципалитетам точечно отрабатывать жалобы на освещение

Работа в этом направлении ведется системно, в том числе в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», и затрагивает как трассы, так и дворовые территории в населенных пунктах.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье