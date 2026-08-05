В Рязани 6 августа состоится благотворительный концерт в поддержку участников СВО

В Рязани в четверг, 6 августа, в культурно-досуговом центре «Октябрь» состоится благотворительный концерт в поддержку военнослужащих — участников специальной военной операции. Мероприятие объединит рязанских артистов и неравнодушных горожан ради общей цели — помощи нашим защитникам.
Начало мероприятия запланировано на 14:00. В концертной программе примут участие лучшие творческие коллективы и солисты города. Зрителей ждут вокальные номера, хореографические постановки.
Все средства, собранные во время концерта, будут направлены на поддержку военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.
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