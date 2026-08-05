Фото с сайта администрации Рязани
Транспорт и дороги

В Рязани с 1 сентября закроют сквозной проезд по улице Лево-Лыбедская

Анастасия Мериакри
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С 1 сентября на улице Лево-Лыбедская в Рязани вводится запрет на сквозной проезд транспортных средств. Соответствующее решение принято администрацией города в рамках повышения безопасности дорожного движения и создания комфортной транспортной среды.

Ограничения коснутся участка улицы в районе домов №2 и №24. Для реализации решения будут установлены: дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещён», и группы знаков 6.8.1–6.8.3 «Тупик».

Администрация города Рязани просит автовладельцев принять эту информацию к сведению

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