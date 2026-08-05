Рязанец перебрал с алкоголем, не послушал врача и очнулся в больнице

Врачи отделения ОНМК Рязанской областной клинической больницы спасли 42-летнего мужчину с инсультом. Благодаря оперативности супруги пациента и слаженной работе медиков тромб удалось растворить всего за 80 минут — и инсульт прошёл без последствий.

Тревожный звонок в скорую помощь поступил от супруги пациента. Женщина обнаружила мужа дома без сознания и незамедлительно вызвала бригаду медиков. Прибывшие врачи скорой заподозрили острое нарушение мозгового кровообращения и доставили 42-летнего мужчину в ОКБ в экстренном порядке.

При сборе анамнеза выяснились обстоятельства, которые, вероятно, спровоцировали приступ: накануне пациент употреблял алкоголь и не соблюдал рекомендации терапевта, которые были ему ранее назначены. Это сочетание факторов стало триггером для развития опасного состояния.

В отделении ОНМК пациента немедленно начали готовить к тромболитической терапии — процедуре, способной возобновить кровоток и уберечь клетки головного мозга от гибели.

«Тромболитическая терапия — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3–4,5 часа после появления симптомов инсульта», — пояснил заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин.

Вся процедура заняла всего 80 минут — от момента поступления пациента до восстановления кровотока. Благодаря такому быстрому вмешательству инсульт прошёл без последствий для здоровья мужчины. После курса лечения и наблюдения пациент был выписан домой для дальнейшего наблюдения по месту жительства.