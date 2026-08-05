Над Рязанской областью днём 5 августа сбили восемь беспилотников

Во вторник, 5 августа, средства противовоздушной обороны уничтожили 8 беспилотных летательных аппаратов в небе над Рязанской областью. Инцидент обошелся без последствий для наземной инфраструктуры и жителей региона. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Сегодня над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил Павел Малков.

Рязанская область стала лишь одним из многих субъектов РФ, над которыми 5 августа была зафиксирована активность вражеских дронов. По официальным данным Министерства обороны РФ, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено суммарно 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря.

Напомним, в ночь на 5 августа Рязанская область подверглась атаке украинских беспилотников.