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Новости России

Правительство РФ разрешило оборот бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4

Анастасия Мериакри
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Правительство Российской Федерации приняло постановление, устанавливающее временные особенности оборота автомобильного бензина и дизельного топлива в стране до 1 июля 2027 года. Документ предусматривает ряд послаблений, направленных на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка в условиях меняющихся логистических цепочек. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Согласно новому документу, в России до 1 июля 2027 года допускается: производство автомобильного бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 (К2, К3 и К4), ввоз топлива указанных классов на территорию страны, выпуск в обращение и свободная реализация такого топлива на АЗС.

При этом постановление признаёт утратившим силу ранее принятое решение, которое допускало до конца 2026 года обращение бензина класса Евро-5 (К5) с повышенным содержанием серы.

Для обеспечения прозрачности рынка документ обязывает автозаправочные станции размещать информацию об экологическом классе отпускаемого топлива. Данные будут представлены: в наглядной и доступной форме, непосредственно на топливораздаточных колонках и информационных стендах АЗС, с указанием конкретного класса (Евро-2, Евро-3, Евро-4).

В мае в России начались перебои с топливом. Чтобы нормализовать ситуацию, правительство предприняло несколько шагов. В частности, увеличило объемы переработки нефти и ввело временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судоходного топлива и газойля, который будет действовать до 31 января 2027 года.

Несмотря на общее улучшение ситуации с топливом, в некоторых регионах, где значительную долю рынка контролируют независимые АЗС, проблемы с поставками все еще остаются.

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