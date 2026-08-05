Тайная записка Жириновского: «поминки» по США и будущее России

Владимира Жириновского нет с нами уже несколько лет. Но его архив продолжает будоражить умы. Помощники политика разбирают бумаги и находят всё новые подтверждения его пророческому дару. В студии Андрея Малахова, в одном из выпусков передчи, была обнародована последняя записка лидера ЛДПР. Она датирована 28 января 2022 года. И её содержание заставляет содрогнуться.

Последнее предупреждение: «Америке конец»

Тогда на программу пришли друзья, родные и близкие Владимира Жириновского. Все они подтверждают, что политик был гениальным прогнозистом. Многие его тезисы сбылись с невероятной точностью. Те, кто раньше подсмеивался над его эксцентричной манерой, теперь молчат.

Помощник Сергей Воронин продолжает разбирать архив государственного деятеля. Прямо в студии он обнародовал последнюю записку. Владимир Вольфович передал ему этот документ 28 января 2022 года. После этого политику стало плохо. У него диагностировали коронавирус, он попал в больницу. Оттуда уже не вышел.

Воронин зачитал текст:

«Судя по тем событиям, которые развиваются сейчас, Америке конец. Поэтому 2030 год максимум — и государство США перестанет существовать. Начинайте писать брошюру, а потом расширите её до книги «Поминки по Америке»».

Сам Жириновский не любил слова «пророчество» и «предсказание». Он предпочитал другой термин: «исторический вывод».

Что ещё предсказал политик: МРОТ, ожирение и Дальний Восток

Архивные записи открывают новые факты. В 2018 году Жириновский предсказывал повышение МРОТ до 20 тысяч рублей. Тогда это казалось фантастикой. Власти подняли минимальный размер оплаты труда только в 2024 году.

Ещё в 2017 году политик интересовался темой ожирения в США. Тогда в Америке об этом всерьёз не говорили. Тревогу забили лишь недавно. Жириновский снова оказался прав.

В 2015 году он предлагал начать активное освоение Дальнего Востока. Выдавать землю в пользование, предоставлять субсидии, помогать новым переселенцам. Сейчас мы видим реализацию программы «Дальневосточный гектар». Работают десятки проектов в том регионе. По словам помощников, Жириновский обладал невероятной работоспособностью. За выходные он обрабатывал 500 страниц информации. По самым разным темам. К понедельнику он был готов к любым вопросам на пресс-подходе.

Пророчества Жириновского продолжают обсуждать. Особенно последняя записка. Она оставляет мало пространства для надежд. Америке предсказан конец. И этот конец, по версии политика, наступит уже к 2030 году.