Минтранс: порядка 52% рязанских дорог не отвечает современным требованиям

Житель Рязанской области в комментариях на странице губернатора Павла Малкова задал волнующий его вопрос о сроках ремонта участка Егорьевского шоссе Тума — Касимов.
Минтранс региона в своём ответе, не порадовал касимовца.
Житель Рязанской области в комментариях на странице губернатора Павла Малкова задал волнующий его вопрос о сроках ремонта участка Егорьевского шоссе Тума — Касимов.
Минтранс региона в своём ответе, не порадовал касимовца.
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