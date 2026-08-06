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Новости России

Создатель БПЛА «Упырь» Ткачук не успел сесть в машину перед взрывом

Никита Рязанцев
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Водитель автомобиля, при взрыве которого пострадал гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, находился в нем один, сообщил РИА Новости представитель оперативных служб.

Предположительно, именно это спасло жизнь руководителю предприятия, так он не оказался в эпицентре случившегося. По предварительным данным, взрыв раздался прямо за его спиной. Водитель был и охранником разработчика.

«Ткачук сесть в нее (машину. — Прим. ред.) не успел», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, на Ткачук чувствует себя стабильно, и его жизни больше ничего не угрожает. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Вечером во во вторник в поселке Большой Исток Свердловской области произошел взрыв автомобиля Mercedes, в результате которого пострадал глава компании, занимающейся производством БПЛА «Упырь».

По информации экстренных служб, водитель погиб на месте происшествия, а Ткачука доставили в реанимацию.

Правоохранительные органы начали расследование уголовного дела по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

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