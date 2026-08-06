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Новости России

Россиянин рассказал, чем его удивил ассортимент супермаркета в Белоруссии

Никита Рязанцев
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Тревел-блогер, который ведет канал «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен», удивился отсутствию российских брендов в одном из супермаркетов в Белоруссии.

По его словам, первое, что сразу привлекло внимание при посещении торговой точки, — это обширный ассортимент товаров, изготовленных на территории республики.

«Для такой небольшой страны с населением менее десяти миллионов человек это действительно впечатляет», — отметил он.

Блогера также впечатлило отсутствие продукции российских производителей на полках. При этом в России белорусские товары стали привычной частью ассортимента и пользуются большой популярностью.

«В лучшем случае среди стеллажей можно увидеть популярные международные бренды, но произведенные на российских фабриках», — обратил внимание автор.

Путешественник добавил, что цены на товары в Беларуси значительно ниже, чем в России. В некоторых случаях разница достигает трети, а отдельные товары могут быть дешевле в полтора раза.

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