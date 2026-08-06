В Рязани нашли «резиновую квартиру» с 16 фиктивно прописанными мигрантами

Сотрудники полиции в Рязани выявили факты массовой фиктивной регистрации иностранных граждан в одной квартире. 43-летний житель областного центра через многофункциональный центр оформил постановку на учёт по месту пребывания 16 граждан одной из республик Средней Азии, заведомо зная, что проживать на его жилплощади они не будут.

По информации пресс-службы регионального УМВД, проверка проводилась участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Советскому району. Выяснилось, что в квартире на улице Новаторов были зарегистрированы 13 мужчин и 3 женщины в возрасте от 21 до 49 лет. Хозяин жилплощади брал с иностранцев денежные средства за свои услуги, не предоставляя им фактического места для проживания.

В отношении рязанца дознавателем ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Помимо этого, в отношении всех 16 иностранных граждан составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение правил пребывания в Российской Федерации. Сотрудники полиции продолжают работу по выявлению дополнительных фактов преступной деятельности подозреваемого и установлению возможных соучастников схемы.