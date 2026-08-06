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Новости России

В ОП РФ предложили ввести выплату 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября

Анастасия Мериакри
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Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб выступил с инициативой ввести на федеральном уровне ежегодную выплату семьям на подготовку детей к школе. По его мнению, сумма должна составлять около 15 тысяч рублей на каждого школьника. Соответствующее предложение озвучено в беседе с РИА Новости.

Представитель ОП РФ подчеркнул, что такая мера поддержки должна охватывать семьи, в которых воспитываются дети с 1-го по 11-й класс, поскольку расходы на подготовку к учебному году ложатся серьёзным финансовым бременем на родителей. Владислав Гриб отметил, что выплата должна носить индексационный характер и предоставляться ежегодно к 1 сентября.

«Подготовка к школе — это не только покупка учебных принадлежностей, но и школьной формы, спортивной одежды и обуви, а также всего необходимого для учёбы. Такая федеральная выплата стала бы существенной поддержкой для семей с детьми и помогла бы родителям собрать ребёнка в школу», — заявил замсекретаря Общественной палаты.

По его словам, в текущем году размер выплаты мог бы составить порядка 15 тысяч рублей на каждого учащегося, а в дальнейшем эту сумму следует регулярно индексировать с учётом роста цен на товары для школьников.

На сегодняшний день единой федеральной выплаты к началу учебного года в России не предусмотрено. Помощь семьям со школьниками оказывается преимущественно на региональном уровне, причём меры поддержки различаются в зависимости от субъекта Федерации и часто адресованы только многодетным семьям.

В Москве многодетные семьи, в которых есть дети-школьники, имеют право на ежегодную компенсацию расходов на комплект школьной одежды на протяжении всего периода обучения. Аналогичная региональная выплата действует в Алтайском крае, где её можно направить, в частности, на подготовку ребёнка к поступлению в первый класс.

В Санкт-Петербурге предусмотрена ежегодная компенсационная выплата для школьников, которая предоставляется вне зависимости от уровня дохода семьи. Эти средства родители могут направить на приобретение школьной и спортивной формы для каждого ребёнка.

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