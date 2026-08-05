При атаке БПЛА на частный дом в Курской области погиб мужчина, шестеро ранены

В Большесолдатском районе Курской области вражеский беспилотный летательный аппарат атаковал частный жилой дом в селе Козырёвка. В результате попадания погиб 57-летний мужчина, ещё шесть человек получили ранения различной степени тяжести. О трагедии сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам главы региона, трое из шести пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. На месте происшествия экстренные службы оказывают раненым первую медицинскую помощь, в настоящее время ведётся подготовка к их эвакуации в Курск для оказания специализированной помощи в областных медицинских учреждениях.

Александр Хинштейн выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.