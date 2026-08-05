Мать убитых в Таиланде россиян Дианы и Романа рассказала о расследовании

Раскрытие жестокого убийства 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых в Таиланде позволило правоохранительным органам пресечь деятельность опасной банды и сберечь жизни других людей. Такое мнение высказала мать погибших Зарина, которая, несмотря на невосполнимую утрату, назвала своих детей героями. Прощание с братом и сестрой состоится в четверг, 6 августа.

Напомним, брат и сестра пропали в конце июля. Ранним утром 26 июля молодые люди выехали на мотоцикле и перестали выходить на связь с родственниками. Камеры видеонаблюдения зафиксировали слежку за подростками, а спустя два дня был обнаружен их мотоцикл — разобранный и закопанный в землю.

31 июля полиция Таиланда задержала двух местных жителей: Тхану (Понг) Кэрдтхонга, Тхонгчая Сринила. На допросе мужчины признались в убийстве брата и сестры при попытке завладеть их транспортным средством. По их указаниям было обнаружено захоронение, в котором оказались пять тел. 3 августа мать погибших Зарина Назимова опознала тела своих детей.

В беседе с ТАСС Зарина Назимова подчеркнула, что гибель её детей стала роковой точкой, остановившей цепочку кровавых преступлений. По её словам, если бы подозреваемых не задержали благодаря масштабному расследованию исчезновения россиян, бандиты продолжили бы убивать. Мать уверена, что Роман и Диана ценой собственных жизней спасли чьи-то жизни, и именно это осознание помогает ей справляться с горем. Она выразила уверенность, что убийцы больше никогда не смогут причинить кому-либо вред.

Опасения матери подтвердились в ходе допросов задержанных. Выяснилось, что на счету банды есть и другие тяжкие эпизоды. В конце июня преступники проникли в дом местной таиландской семьи, где связали супругов и их 18-летнюю дочь. Злоумышленники погрузили заложников в принадлежавший им пикап, вывезли в лесистую местность и расстреляли. Тела таиландской семьи были закопаны всего в паре километров от того места, где позже следствие обнаружило останки российских брата и сестры, пропавших ранним утром 26 июля после поездки на мотоцикле.

Дело об убийстве россиян вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание высшего руководства Таиланда. Премьер-министр и министр внутренних дел страны Анутхин Чанвиракун лично созвонился с послом России, а затем прибыл в Паттайю для проведения совещания с руководством полиции, потребовав оперативного и объективного расследования. Следователи предъявили задержанным ряд тяжких обвинений, включая умышленное убийство и разбойное нападение с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору с выдачей себя за представителей власти.

Как отметил председатель Коллегии адвокатов Паттайи Суксан Митсачан, за совершение подобных резонансных преступлений виновным грозит высшая мера наказания — смертная казнь. В настоящее время суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия.

Тем временем идет подготовка к траурным мероприятиям. Церемония прощания с Романом и Дианой пройдет 6 августа. По словам близкого друга семьи Константина, во время прощания будет также почтена память невинно убитой таиландской семьи, ставшей жертвой тех же преступников.