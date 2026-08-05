Фото: канал "Топор. Новости Рязани" в Максе
Общество

В Рязани возле ТРЦ «Премьер» женщина бросается под колёса автомобилей

Анастасия Мериакри
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В Рязани возле торгово-развлекательного центра «Премьер» сложилась опасная ситуация на дороге. По сообщениям очевидцев, на проезжую часть вышла женщина, которая ведет себя неадекватно и намеренно бросается под колёса движущихся автомобилей, пишет канал «Топор. Новости Рязани» в Максе.

Инцидент происходит на оживленном участке дороги вблизи популярного торгового центра. Свидетели происшествия рассказывают, что женщина находится непосредственно на полосе движения и совершает резкие рывки в сторону проезжающих машин. Ее действия вынуждают водителей экстренно тормозить и совершать резкие маневры, чтобы избежать наезда. Подобное поведение создает серьезную угрозу не только для её собственной жизни, но и для безопасности других участников дорожного движения, провоцируя риск возникновения цепных дорожно-транспортных происшествий.

Официальная информация не поступала.

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