Павел Малков сообщил об уничтожении 8 беспилотников над Рязанской областью

В ночь на 6 августа средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Рязанской областью. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

По словам главы региона, пострадавших и повреждений в результате падения обломков сбитых дронов не зафиксировано.

«Вчера вечером и сегодня ночью над территорией региона сбиты восемь БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил глава региона.

Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, в период с 20:00 5 августа до 8:00 6 августа по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Помимо Рязанской области, средства ПВО работали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Чёрного и Азовского морей.