Фото: https://max.ru/channel_KhubezovD
Новости России

Боец СВО выжил после удара молнии и встречи с медведем

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Участник специальной военной операции из Республики Алтай, приехавший домой в отпуск, чудом выжил после одновременной встречи с медведем и удара молнии. Об этой невероятной истории спасения рассказал в социальной сети Max заместитель главы Республики Алтай Дмитрий Хубезов, который лично пообщался с героем.

По словам чиновника, боец — действующий морпех из геройской семьи, два старших брата которого погибли на СВО, защищая Родину. Инцидент произошёл, когда военнослужащий находился в отпуске дома. Он ехал верхом на лошади, когда заметил, что их преследует медведь. Боец направился к ближайшему дереву, чтобы привязать лошадь и разобраться со зверем, однако в тот самый момент, когда он подъезжал к нему, в дерево ударила молния.

Электрический разряд прошёл через дерево, животное и самого бойца. Дерево разлетелось в щепки, а лошадь упала замертво, придавив морпеху ногу. Самому мужчине молния угодила в затылок и шею — мгновенно загорелись шапка и воротник куртки. По словам пострадавшего, его тело парализовало, способность двигаться сохранилась лишь в одной руке, да и то с большим трудом.

Однако даже в таком состоянии боец не сдался. Ему удалось одной рукой освободиться из-под туши погибшей лошади, после чего он прополз больше километра до ближайшей дороги. По словам Дмитрия Хубезова, во время этого пути у морпеха несколько раз останавливалось сердце, и он самостоятельно делал себе массаж сердца единственной работающей рукой. На дороге обессиленного бойца подобрали проезжавшие мимо люди и доставили в ближайшую больницу.

В настоящее время военнослужащий находится в медицинском учреждении, где получает необходимое лечение. По словам замглавы Республики Алтай, история пациента стала настоящей легендой среди врачей, которые не перестают удивляться силе духа и воле к жизни своего подопечного.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Эксперт рассказал, откуда прилетел рой беспилотников в Ярославскую область
Следующая статья
В Рязанской области мужчина погиб, упав с велосипеда с подвесным мотором

Популярные материалы

Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Интересное

Афонский старец назвал страны, которые исчезнут с карты

Паисий Святогорец предрёк раскол целого континента. Таких событий ещё не было в мировой истории.
Культура и события

Главные события Дня города в Рязани пройдут на Большом пешеходном маршруте

Праздничные события состоятся и на других городских территориях. Все мероприятия будут проходить в режиме повышенной антитеррористической защищенности.
Интересное

Коридор затмений: кому из знаков зодиака август изменит жизнь навсегда

Период коридора затмений с 12 по 28 августа может стать поворотным для представителей четырёх знаков зодиака.
Новости России

В ночь на 6 августа Ярославль отразил самую массовую атаку БПЛА

В ночь на 6 августа Ярославская область подверглась самой массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов с начала проведения специальной военной операции.
Темы
Новости России

В Ярославской области отразили атаку 93 БПЛА, обломки вызвали пожар на НПЗ

Ярославская область пережила самую масштабную атаку беспилотников с начала СВО. В результате атаки четыре человека получили осколочные ранения.
Интересное

Всё изменится в один момент: Глоба назвала даты в августе, которые перевернут жизнь на 180 градусов

Тамара Глоба поделилась прогнозом на август 2026 года. По её словам, последний месяц лета станет временем масштабных перемен для тех, кто готов быстро принимать решения и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.
Медицина

В Рязани утеплили корпус и демонтировали старые коммуникации в противотуберкулёзном диспансере

В Рязани почти месяц ведутся ремонтные работы в Областном клиническом противотуберкулёзном диспансере. За это время подрядные организации выполнили значительный объём работ.
Новости кино и ТВ

Стартовали съемки комедии ТНТ «Кладем на совесть!» о дорожных строителях

В центре сюжета — два студента-дипломника автодорожного института: привыкший к беззаботной жизни на папины деньги Саша (Антон Рогачев) и студент-заучка Вадик (Филипп Ершов).
Новости России

Военный эксперт сообщил, откуда ВСУ запустили беспилотники на Московский регион

По словам военного эксперта, траектория полёта БПЛА к столице существенно отличается от маршрутов, используемых при налётах на Санкт-Петербург.
Общество

Ювелирную матрицу обнаружили археологи на городище Старая Рязань

Археологи продолжают вести работы на городище Старая Рязань — древнем городе, некогда уничтоженном пожаром, который по-прежнему хранит немало загадок для учёных.
Происшествия

В Рязанской области мужчина погиб, упав с велосипеда с подвесным мотором

В Милославском муниципальном округе Рязанской области проводится проверка по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 58-летний местный житель.
Новости России

С начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли 640 мирных жителей

Следственный комитет возбудил 711 уголовных дел, из которых 706 связаны с террористическими атаками на территории региона.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье