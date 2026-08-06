Боец СВО выжил после удара молнии и встречи с медведем

Участник специальной военной операции из Республики Алтай, приехавший домой в отпуск, чудом выжил после одновременной встречи с медведем и удара молнии. Об этой невероятной истории спасения рассказал в социальной сети Max заместитель главы Республики Алтай Дмитрий Хубезов, который лично пообщался с героем.

По словам чиновника, боец — действующий морпех из геройской семьи, два старших брата которого погибли на СВО, защищая Родину. Инцидент произошёл, когда военнослужащий находился в отпуске дома. Он ехал верхом на лошади, когда заметил, что их преследует медведь. Боец направился к ближайшему дереву, чтобы привязать лошадь и разобраться со зверем, однако в тот самый момент, когда он подъезжал к нему, в дерево ударила молния.

Электрический разряд прошёл через дерево, животное и самого бойца. Дерево разлетелось в щепки, а лошадь упала замертво, придавив морпеху ногу. Самому мужчине молния угодила в затылок и шею — мгновенно загорелись шапка и воротник куртки. По словам пострадавшего, его тело парализовало, способность двигаться сохранилась лишь в одной руке, да и то с большим трудом.

Однако даже в таком состоянии боец не сдался. Ему удалось одной рукой освободиться из-под туши погибшей лошади, после чего он прополз больше километра до ближайшей дороги. По словам Дмитрия Хубезова, во время этого пути у морпеха несколько раз останавливалось сердце, и он самостоятельно делал себе массаж сердца единственной работающей рукой. На дороге обессиленного бойца подобрали проезжавшие мимо люди и доставили в ближайшую больницу.

В настоящее время военнослужащий находится в медицинском учреждении, где получает необходимое лечение. По словам замглавы Республики Алтай, история пациента стала настоящей легендой среди врачей, которые не перестают удивляться силе духа и воле к жизни своего подопечного.