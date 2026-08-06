В Рязанской области мужчина погиб, упав с велосипеда с подвесным мотором

В Милославском муниципальном округе Рязанской области проводится проверка по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 58-летний местный житель. Инцидент произошёл днём 5 августа на территории рабочего посёлка Милославское.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, около 15:55 на первом километре автодороги Милославское — Чернава — Липяги мужчина двигался на велосипеде марки «Десна», оснащённом подвесным двигателем внутреннего сгорания. В какой-то момент он потерял контроль над транспортным средством и упал через руль на проезжую часть. От полученных в результате падения травм велосипедист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Всего за 24 часа в регионе было зафиксировано шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых один человек погиб и шестеро получили травмы различной степени тяжести. Ещё три десятка аварий обошлись без жертв и раненых, однако причинили материальный ущерб автовладельцам — повреждённые машины пришлось восстанавливать за счёт виновников или по страховке.

Инспекторы ДПС за сутки выявили 10 645 нарушений правил дорожного движения.