Фото: телеканал ТНТ
Новости кино и ТВ

Стартовали съемки комедии ТНТ «Кладем на совесть!» о дорожных строителях

Анастасия Мериакри
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В Калужской области начались съемки нового комедийного сериала «Кладем на совесть!» (18+). Проект производства продакшена «ВЗОР» по заказу телеканала ТНТ расскажет о буднях дорожных строителей и студентах-практикантах, оказавшихся в непривычной для себя среде.

В центре сюжета — два студента-дипломника автодорожного института: привыкший к беззаботной жизни на папины деньги Саша (Антон Рогачев) и студент-заучка Вадик (Филипп Ершов). Парни отправляются на практику в провинцию, где им предстоит строить дорогу. Столкнувшись с суровой реальностью, где деньги на исходе, а рабочие процессы сильно отличаются от теории в учебниках, героям придется адаптироваться к жизни в мужском коллективе. Им предстоит научиться выполнять, казалось бы, невыполнимые указания начальства, исправлять ошибки и на собственном опыте понять главный девиз бригады: «Мы кладем на совесть!»

Помимо исполнителей главных ролей, в сериале задействован звездный состав: Вадим Галыгин, Алексей Маклаков, Полина Денисова, Светлана Листова и Валентина Мазунина. Режиссером проекта выступил Александр Туркин, оператором-постановщиком — Николай Трухин, художником-постановщиком — Тигран Асатуров.

Для режиссера Александра Туркина сериал стал во многом личной историей:

«Я учился в Автодорожном институте и сам проходил практику на строительстве дорог. Этот мир мне хорошо знаком, но при этом практически не представлен на телевидении — мы не нашли ни одного сериала о дорожных рабочих. Конечно, зрители узнают, почему трубы начинают прокладывать сразу после укладки свежего асфальта и откуда берутся вечные ямы во дворах. Но в первую очередь это история о взрослении, искренних чувствах и неспешной жизни русской глубинки».

По словам режиссера, создателям удалось собрать точный актерский ансамбль: роли для Алексея Маклакова и Вадима Галыгина писались изначально, а на главные роли искали именно таких героев, какими их представляли — в исполнении Антона Рогачева и Филиппа Ершова.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов подчеркнул, что канал продолжает расширять жанровые и тематические границы народной комедии.

«ТНТ продолжает открывать новые территории для большой народной комедии — на этот раз действие развернется на дорожной стройке. Это среда, которую редко показывают в кино и сериалах, хотя она знакома миллионам людей. За производственным юмором и яркими характерами здесь стоит универсальная история взросления: о том, как человек учится отвечать за свои решения, становиться частью команды и действительно делать своё дело на совесть», — рассказал Водахов.

Создатели обещают, что сериал станет теплой и «ламповой» историей о русской глубинке, где юмор рождается из неторопливого ритма жизни, обаятельных персонажей и узнаваемых бытовых ситуаций.

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