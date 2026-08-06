Эксперт рассказал, откуда прилетел рой беспилотников в Ярославскую область

Украинские военные запустили почти сотню дронов ВСУ, пытавшихся атаковать Ярославскую область, из Черниговской и Сумской областей, поделился мнением с изданием « АиФ » эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО и РЭБ сбили над регионом 92 беспилотника. Это была самая массированная атака на область за все время спецоперации. По данным властей, жертв и пострадавших нет. Повреждения получили несколько домов и автомобилей.

«Я убежден: все эти направления — ярославское, московское, весь центральный регион — летят из Черниговской и Сумской областей. Запускают по прямой по ночам, и ближе к утру они долетают», — пояснил Дандыкин.

По его мнению, противник использует для атак дроны FP-1 или «Лютый», которые несут от 10 до 15 килограммов взрывчатки.

Дандыкин также подчеркнул, что регулярные удары российской армии по логистическим центрам и местам сборки дронов в ближайшие недели значительно уменьшат количество подобных атак.