Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Эксперт рассказал, откуда прилетел рой беспилотников в Ярославскую область

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Украинские военные запустили почти сотню дронов ВСУ, пытавшихся атаковать Ярославскую область, из Черниговской и Сумской областей, поделился мнением с изданием «АиФ» эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО и РЭБ сбили над регионом 92 беспилотника. Это была самая массированная атака на область за все время спецоперации. По данным властей, жертв и пострадавших нет. Повреждения получили несколько домов и автомобилей.

«Я убежден: все эти направления — ярославское, московское, весь центральный регион — летят из Черниговской и Сумской областей. Запускают по прямой по ночам, и ближе к утру они долетают», — пояснил Дандыкин.

По его мнению, противник использует для атак дроны FP-1 или «Лютый», которые несут от 10 до 15 килограммов взрывчатки.

Дандыкин также подчеркнул, что регулярные удары российской армии по логистическим центрам и местам сборки дронов в ближайшие недели значительно уменьшат количество подобных атак.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Сотрудник администрации Спасского округа одним из первых в регионе вступил в МОГ
Следующая статья
Боец СВО выжил после удара молнии и встречи с медведем

Популярные материалы

Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Интересное

Афонский старец назвал страны, которые исчезнут с карты

Паисий Святогорец предрёк раскол целого континента. Таких событий ещё не было в мировой истории.
Культура и события

Главные события Дня города в Рязани пройдут на Большом пешеходном маршруте

Праздничные события состоятся и на других городских территориях. Все мероприятия будут проходить в режиме повышенной антитеррористической защищенности.
Интересное

Коридор затмений: кому из знаков зодиака август изменит жизнь навсегда

Период коридора затмений с 12 по 28 августа может стать поворотным для представителей четырёх знаков зодиака.
Новости России

В ночь на 6 августа Ярославль отразил самую массовую атаку БПЛА

В ночь на 6 августа Ярославская область подверглась самой массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов с начала проведения специальной военной операции.
Темы
Новости России

Одной из жертв атаки ВСУ на Геленджик оказалась пятилетняя дочь бойца СВО

Пятилетняя девочка из Ростовской области, погибшая при атаке беспилотников...
Новости России

Создатель БПЛА «Упырь» Ткачук не успел сесть в машину перед взрывом

Водитель автомобиля, при взрыве которого пострадал гендиректор «Уралдронзавода» Владимир...
Новости России

Тайцы придумали необычный способ извиниться перед россиянами за убийство Назимовых

Некоторые тайские таксисты перестали брать деньги с российских туристов...
Новости России

Ученый РАН Зезин перед смертью сильно переживал из-за заявления на него в полицию

Перед смертью ученый Никита Зезин, которого избили возле Уральского...
Новости России

Россиянин рассказал, чем его удивил ассортимент супермаркета в Белоруссии

Тревел-блогер, который ведет канал «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен», удивился...
Новости России

Во Вьетнаме исчезла россиянка после внезапного крика отчиму

Россиянку Регину Махмудову, отдыхавшую во Вьетнаме, ищут уже полтора...
Новости России

В Волгограде рожающую женщину заставили идти пешком до роддома

Житель Волгограда Семен Сячин пожаловался изданию V1.RU, что охранник...
Новости России

Отдыхающие рассказали о пережитом во время атаки ВСУ на пляж в Геленджике

Украинский беспилотник попал в бунгало на пляже в поселке...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье