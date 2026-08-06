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Новости России

Одной из жертв атаки ВСУ на Геленджик оказалась пятилетняя дочь бойца СВО

Никита Рязанцев
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Пятилетняя девочка из Ростовской области, погибшая при атаке беспилотников ВСУ на курортный поселок Архипо-Осиповка в пригороде Геленджика, оказалась дочерью участника СВО, пишет «КП».

Трагедия произошла днем третьего августа, когда на пляже находилось множество отдыхающих. Жертвами удара стали восемь человек, еще 58 пострадали.

Тетя погибшей девочки рассказала изданию, что племянница очень радовалась поездке, ведь она мечтала увидеть море. Пока родственники не могут решиться сообщить ее отцу трагическую весть.

«Мой брат не знает о случившемся, мы боимся говорить ему об этом. Сообщим уже после похорон или когда он приедет в отпуск», — отметила женщина.

Траурная церемония пройдет шестого августа.

Во время атаки взрослые и дети были на берегу. Пострадавших сразу же доставили в больницы. Сначала родственникам сообщили, что девочка в бессознательном состоянии с многочисленными осколочными ранениями конечностей, но затем пришло известие о ее смерти.

Семья запомнила девочку как жизнерадостную, обожавшую сладости, песню «Катюша» и танцы. У ее матери осталось четверо детей. Для участника СВО дочь была единственным родным ребенком.

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