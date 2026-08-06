Ущерб от действий ВСУ в Курской области оценили почти в 505 млрд рублей

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о масштабах ущерба, нанесенного Курской области в ходе боевых действий. По данным ведомства, общий материальный ущерб региону оценивается в 504,9 миллиарда рублей.

В ходе расследования уголовных дел следователи признали потерпевшими и допросили 87 389 человек. Особое внимание уделено повреждениям объектов культурного наследия — их насчитывается 53. Среди пострадавших памятников истории и архитектуры Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбль Церкви Рождества Христова, Дмитриевская церковь и усадьба Барятинских «Марьино», возведенная в XIX–XX веках.

Следственный комитет продолжает работу по привлечению к ответственности иностранных граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории региона. По словам Светланы Петренко, очно и заочно обвинения предъявлены 35 наемникам из различных государств. В их числе граждане Грузии, Соединенных Штатов, Новой Зеландии, Литвы, Великобритании и ряда других стран. Расследование в отношении 28 человек уже завершено, еще семь уголовных дел находятся в производстве.

Представитель СК РФ также привела общую статистику атак на российские регионы с начала 2022 года. За это время нападениям подверглись 54 субъекта Российской Федерации, в результате чего погибли 1 472 мирных жителя, в том числе 45 детей. По фактам атак на территории, не входящие в зону проведения специальной военной операции, возбуждено 5 347 уголовных дел. Расследование продолжается.